Anthropic виплатить 1,5 млрд доларів за «піратську бібліотеку» для навчання Claude

Федеральний суд у Сан-Франциско остаточно затвердив мирову угоду між Anthropic та групою письменників, які звинуватили компанію в незаконному використанні своїх книг для навчання мовної моделі Claude. Позов був поданий у 2024 році — видавці стверджували, що компанія використовувала піратські копії книг без дозволу правовласників.

Суд встановив, що частину видань Anthropic купувала й самостійно сканувала, що визнали допустимим, тоді як інші твори завантажили з піратських ресурсів — і це вже було порушенням. При цьому саме навчання ШІ на книгах, за висновком суду, може підпадати під принцип добросовісного використання — проблемою стало саме зберігання мільйонів нелегальних копій у власній бібліотеці компанії.

Загальна сума виплати становить 1,5 млрд доларів, що дає близько 3000 доларів компенсації за кожен твір. Спочатку потенційні виплати могли сягати сотень мільярдів доларів, але сторони домовилися про позасудове врегулювання.

В Anthropic заявили, що понад 91% авторів і видавців, охоплених угодою, вже подали заявки на компенсацію, і компанія розраховує остаточно закрити справу. Втім, частина правовласників відмовилася приєднуватися до мирової угоди й продовжує окремі судові процеси проти Anthropic.

Це найбільша компенсація серед подібних справ — OpenAI чи Google досі не врегулювали аналогічні позови, тож наразі Anthropic опинилася у вигіднішому становищі порівняно з конкурентами.