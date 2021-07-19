Експерти розповіли, як зробити YouTube безпечним для дітей

Налаштування, описані в цій статті, дозволяють обмежити доступ до дорослих відео на YouTube і зробити сервіс більш безпечним для дітей. Розповідаємо, як приховати невідповідний контент.





Увімкніть безпечний режим

Завдяки безпечному режиму YouTube можна приховати неприйнятний або непристойний контент. Цей режим працює як свого роду фільтр, який робить сервіс більш дружелюбним і відповідним для маленьких глядачів.

Для його налаштування зайдіть на сайт YouTube.

Натисніть на ваш профіль або ініціали.

У нижній частині меню знайдете позначку «Безпечний режим» і включіть його. Це блокує контент, призначений для дорослих.

Як налаштувати YouTube в додатку для Android і iOS

Включити безпечний режим можна не тільки на сторінці YouTube в браузері, але і прямо на смартфоні дитини – в додатку сервісу.

Натисніть на значок з трьома крапками (Android) або шестерню (iOS) в додатку YouTube.

На Android ви можете знайти безпечний режим в розділі «Налаштування»> «Загальні» і включити його, пересунувши повзунок в активне положення.

У додатку YouTtube для iPhone вам також потрібно відкрити меню «Налаштування», а потім «SafeSearch» або «Safety Mode». Тут виберіть «Strict», щоб включити безпечний режим.

Блокування окремих каналів

Якщо ви не хочете, щоб ваша дитина мала доступ до певних каналів, ви можете заблокувати їх в браузері. Для цього можна використовувати спеціальні доповнення. Наприклад, BlockSite підходить для Mozilla Firefox і Google Chome.

Батьківський контроль YouTube можна легко обійти

Безпечний режим призначений для захисту ваших дітей. На жаль, він прив’язаний до вашого профілю YouTube. Після входу в обліковий запис і включення батьківського контролю встановлюється файл cookie. Якщо ви залогінені і не вийшли зі свого облікового запису, то ваша дитина може запросто відключити безпечний режим.

Крім того, файл cookie зберігається тільки для відповідного браузера. А якщо ваша дитина перейде в інший браузер, батьківський контроль працювати не буде.

З Android виникає ще одна проблема: якщо ви виходите з облікового запису YouTube, ви також виходите з усіх інших облікових записів Google (пошта, календар, карти і так далі). Доводиться залишатися залогіненим.

Якщо ви хочете, щоб діти не могли деактивувати безпечний режим на своєму пристрої, ви можете встановити додаток Family Link, який дозволить вам дистанційно керувати їх смартфонами і не давати їм використовувати певні функції. Принаймні, без вашого відома.