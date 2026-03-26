Штучний інтелект відучує думати: університети США масово повертають усні іспити

Викладачі американських коледжів та університетів б’ють на сполох. Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту призвів до тривожної тенденції: студенти здають ідеально написані есе, але абсолютно не можуть переказати або пояснити їхній зміст. Складна розумова робота все частіше сприймається молоддю як щось необов’язкове.

Боротьба за когнітивні навички

Щоб протидіяти інтелектуальній деградації, провідні навчальні заклади (зокрема Корнелльський, Каліфорнійський та Пенсільванський університети) почали повертати практику усних іспитів та захистів. Наприклад, такий формат уже відновили на курсах біомедичної інженерії — схитрувати там за допомогою ШІ просто неможливо.

Емілі Хаммер, доцентка Пенсільванського університету, наголошує, що головна мета — не просто спіймати студентів на використанні нейромереж:

«Створюється враження, ніби ми намагаємося запобігти списуванню. Але це не те, заради чого ми це робимо. Ми робимо це тому, що студенти насправді втрачають навички, когнітивні та творчі здібності».

Проблема тривожності та її вирішення

У цієї ініціативи є й критики. Скептики зазначають, що усні іспити можуть стати серйозним стресом для сором’язливих студентів або тих, хто страждає на підвищену тривожність.

Проте фахівці запевняють: попереднє детальне роз’яснення формату та початок іспиту з найпростіших, базових питань (щоб розрядити атмосферу) допоможуть адаптуватися навіть тим, хто панічно боїться публічних виступів перед викладачами.