Космічний шторм завершився: Земля вийшла з-під удару найсильнішої магнітної бурі весни

Після кількох днів інтенсивних геомагнітних збурень космічна погода нарешті стабілізувалася. Сплеск активності, який розпочався ще минулої п’ятниці, 20 березня, став найсильнішим за останні два місяці, проте наразі магнітосфера планети повертається до норми.

Причини та наслідки шторму

Як пояснюють фахівці з Лабораторії сонячної астрономії, магнітна буря стала результатом комбінованого впливу корональної діри та кількох хмар сонячної плазми, що були викинуті нашим світилом на початку минулого тижня і дісталися Землі.

Пік активності припав на ніч проти 21 березня — тоді подія перетнула поріг потужності G3 (сильна магнітна буря). Настільки інтенсивне збурення магнітосфери спровокувало яскраві полярні сяйва, які можна було спостерігати навіть у нетипових для цього явища південніших широтах, зокрема над територією сусідньої Білорусі (наприклад, на Вітебщині).

Поточна ситуація

Напруга спадала поступово. Ще вчора, 25 березня, залишкові геомагнітні коливання майже досягали рівня G2 (помірна буря). Однак сьогодні всі показники остаточно заспокоїлися.

Параметри сонячного вітру повернулися до стабільного, безпечного діапазону. За прогнозами експертів, найближчим часом можливі лише слабкі локальні сплески, які не перевищуватимуть звичного фонового рівня і не матимуть відчутного впливу на самопочуття метеозалежних людей чи роботу техніки.