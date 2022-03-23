Приват, Ощад та інші банки запровадили нові правила зняття готівки

Національний банк України збільшив ліміт на зняття готівки з валютних рахунків громадян. Тепер українці можуть отримати у банкоматі долари та евро на суму, еквівалентну 100 тис грн в день. Раніше НБУ дозволяв знімати у іноземній валюті не більше 30 тис грн.





Новину щодо пом’якшення валютної політики Національний банк опублікував на своєму офіційному сайті. У регуляторі також зазначили, що новий ліміт в розмірі 100 тис грн діятиме й для українців, що зніматимуть гроші за кордоном. Та якщо долари чи євро українець знімає не з валютного рахунку, а з гривневого – для нього діятиме обмеження у 100 тис грн на місяць. Таку умову у НБУ обгрунтували запобіганням виведенню капіталу з країни.

Також в Нацбанку нагадали, що ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків як і раніше становить 100 тис грн на добу. Щоправда більшість фінансових установ не дозволяє своїм клієнтам зняти таку суму за одну операцію. Наприклад в державному ПриватБанку отримати 100 тис грн за раз можна лише звернувшись у касу, а от банкомат видасть не більш 20 тис грн. Щоб зняти чергові 20 тис грн, потрібно буде чекати 3 години.

Попри те, що готівку в Україні можна зняти без проблем, Нацбанк все ж радить громадянам частіше користуватися картками. По-перше, на безготівкові розрахунки НБУ не накладає жодних обмежень. Як в Україні, так і за кордоном користувач може витрачати будь-які суми на оплату товарів та послуг.

Ще однією перевагою карткових розрахунків є те, що вони значно спрощують інкасацію. В умовах війни ця процедура стала доволі складною й небезпечною. Та безготівкові розрахунки дозволяють звести потребу в інкасації готівки до мінімуму, завдяки чому банки можуть зайвий раз не наражати своїх співробітників на небезпеку.

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