Безлімітний мобільний інтернет в Україні – це міф, заявляють експерти

Останнім часом у мережі все частіше можна побачити інформацію про те, що мобільні оператори планують ліквідувати послугу «безлімітний інтернет» у своїх тарифах. Але якщо розібратися, чи реально був інтернет безлімітним навіть у преміальних пакетах трійки лідерів мобільного зв’язку України?





Що таке «безлімітний інтернет»

За визначенням – це необмежений доступ до мережі інтернет на заявленій оператором максимальній швидкості. Експерти, які намагалися розібратися в цьому питанні, дійшли однієї думки: в Україні вже кілька років немає тарифів, які реально надавали б необмежений доступ до всесвітньої мережі.

Київстар

Компанія заявляє, що лише дуже невеликий відсоток їхніх клієнтів потребує безлімітного інтернету. Насправді користувачам цілком вистачає обсягу до 25 ГБ на місяць.

На даний момент у тарифній сітці існує кілька тарифів з так званим «безлімітом»:

«Ваш Оптимум» – тариф преміального сегменту. Тут користувач може використовувати лише 40 ГБ на максимальній швидкості. Після цього оператор знижує швидкість передачі. Щоб знову підвищити швидкість, необхідно докупити 40 чи 60 ГБ за 100 грн.;

«Ваш Комфорт» – ситуація така сама, але обсяг пакетних гігабайт більше – 60.

Київстар посилається на свій тариф “Ваш Безлім”, в якому немає жодних обмежень.

Vodafone

Картина аналогічна, якщо абонент використає свої 40 ГБ, то не зможе їх навіть докупити. Обсяг оновиться із черговим місячним платежем. Якщо абонент планує роздавати інтернет, він може замовити цю послугу в оператора додатково, за окрему плату.

Lifecell

У цього оператора «безлімітні пропозиції» є у двох тарифах: “Вільний Лайф” та “Platinum Лайф”. Насправді користувачів, які використали 50 і 150 ГБ відповідно, чекає зниження швидкості до 1 Мбіт/с.

То чи існує насправді в Україні безлімітний мобільний інтернет?