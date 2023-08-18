В Пенсійному фонді зробили важливе оголошення на 18 серпня

Сьогодні, 18 серпня, Пенсійний фонд України опублікував важливу інформацію на свою офіційному сайті. Так, згідно даних ПФУ, станом на 17 серпня фінансові асигнування розподілені наступним чином:

Пенсійні виплати: 41,3 млрд грн, з яких 9 млрд грн виплачено через Укрпошту та 32,3 млрд грн через уповноважені банки.

Житлові субсидії та пільги: 874,1 млн грн.

Страхові виплати: 1 804,8 млн грн, з яких 711 млн грн – компенсації за лікарняними листками.

Крім того, у серпні Пенсійний фонд України обслужив 594 000 звернень громадян. Крім того, в ПФУ розповіли про максимальну суму на покупки та послуги, яку може витратити людини і не втратити право на субсидію.