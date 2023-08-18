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В Пенсійному фонді зробили важливе оголошення на 18 серпня

18.08.2023
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ПФУ

Сьогодні, 18 серпня, Пенсійний фонд України опублікував важливу інформацію на свою офіційному сайті. Так, згідно даних ПФУ, станом на 17 серпня фінансові асигнування розподілені наступним чином:

  • Пенсійні виплати: 41,3 млрд грн, з яких 9 млрд грн виплачено через Укрпошту та 32,3 млрд грн через уповноважені банки.
  • Житлові субсидії та пільги: 874,1 млн грн.
  • Страхові виплати: 1 804,8 млн грн, з яких 711 млн грн – компенсації за лікарняними листками.

Крім того, у серпні Пенсійний фонд України обслужив 594 000 звернень громадян. Крім того, в ПФУ розповіли про максимальну суму на покупки та послуги, яку може витратити людини і не втратити право на субсидію.

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18.08.2023
Менше хвилини
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