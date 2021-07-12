Названо знаки зодіаку, для яких цей тиждень буде феєричним
Дізнайтеся, чи потрапили ви до списку зодіакальних щасливчиків.
Поточний тиждень обіцяє принести цілу низку успіхів та приємних несподіванок. Щоправда, всі вони випадуть на долю лише кількох обраних знаків зодіаку. Хто ж ці щасливчики, та які феєричні події приготувала для них доля?
Отож неймовірний успіх у роботі протягом наступних декількох днів неодмінно наздожене Левів. Близнюки зможуть врешті здійснити своє заповітне бажання. Козероги будуть прямувати до заслуженої слави. А Водолії почнуть роботу над перспективним проектом.
Близнюки
Поточний тиждень стане вашим зірковим часом. Омріяна ціль вже близько, потрібно зробити лише останній вирішальний крок. Більше не залишилося жодних перешкод. І це результат ваших невтомних зусиль. А отже саме час отримати головний приз.
Лев
Успіхи Левів у роботі стають все більш очевидними. Перед вами відкриваються чудові перспективи, а головне — ви самі розумієте, що варті кращого. Не зупиняйтеся на досягнутому. Прямуйте вперед до кращої посади та більшого заробітку. Саме час проявити себе, а може навіть попросити у керівництва більш відповідну вам посаду. Наважуйтесь! Зірки на вашому боці.
Козеріг
У Козерогів зараз кар’єрні амбіції стоять на першому місці. Ви багато працювали без перепочинку і врешті вийшли на «фінішну пряму». На цьому тижні вам вдасться отримати визнання. Вас оцінять за ваші заслуги сповна. А тоді ви врешті зможете розслабитися та дати собі перепочинок перед новим ривком.
Водолій
Представники цього знаку можуть розраховувати на цікаве знайомство. Поточний тиждень принесе їм нову перспективну зустріч з іноземцем. Найімовірніше ця людина відкриє для вас нові можливості в роботі, запропонує цікавий проект. Зірки радять погоджуватися без роздумів, адже ця можливість допоможе вам дати вихід внутрішній енергії та застосувати власні приховані таланти. Отож успіху вам у нових починаннях!
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