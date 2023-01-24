Втекти від війни не вийде: кому з українців можуть вручити повістку вдруге

В Україні в період воєнного стану призову підлягають геть усі придатні до служби чоловіки. Під час загальної мобілізації повістки вручають навіть колишнім ув’язненим. Ба більше, громадяни, які одного разу вже намагалися ухилитися від служби і були за це покарані, можуть отримати запрошення до військомату вдруге.

Про це стало відомо із коментаря юриста Волонтерської організації «Адвокати ЗСУ» Романа Лихачова. Він зазначив, що навіть засуджених за статею «Ухилення від призову за мобілізацією» не знімають з військового обліку. Тож коли вони відбудуть своє покарання, знову будуть викликані до військкомату для проходження ВЛК. А відповідно мають високі шанси потрапити до лав ЗСУ.

Крім громадян, які вже «відсиділи» за спробу ухилитися від служби, мобілізувати в Україні можуть і інших колишніх ув’язнених. За статтями 14 та 37 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» міські і районні військкомати можуть, чи пак зобов’язані, брати на облік навіть українців, яких будо засуджено за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Їх повторно включають до списку військовозобов’язаних після виходу із в’язниці чи відпрацювання громадських робіт, призначених у вигляді покарання за вчинене.

Лихачов наголосив, що Україна вже фактично 9-й рік воює з росією. А 24 лютого конфлікт із північним сусідом й узагалі перетворився у повномасшабну війну. Тож не дивно, що громадянам щодня вручають сотні повісток з проханням з’явитися до військкомату. Та слід пам’ятати, що повістка – це ще не квиток на передову. Таким чином центри комплектування перш за все актуалізують наявні у них дані про громадян призовного віку, що є цілком нормальною практикою для воюючої країни.

Крім того юрист нагадав українцям, що захист країни – це їх св’ященний обов’язок, якого не варто уникати. Адже війна може одного дня прийти в дім тих, хто так старанно намагався від неї сховатися.