На 3 гривні дешевше: “Нафтогаз” прояснив ситуацію навколо “спеціального” тарифу

Нещодавні повідомлення про те, що деякі громадяни України можуть отримати доступ до газу за значно зниженою ціною – всього 4 гривні за кубометр, були розвінчані як шахрайська схема. Нафтогаз, провідна газова компанія України, підтвердила, що ці заяви є неправдивими і ніякого “соціального тарифу” не існує.

В офіційній заяві “Нафтогаз” пояснив, що єдиними законними цінами на газ для всіх категорій населення є ті, що опубліковані на офіційних ресурсах компаній групи “Нафтогаз”. Ця заява з’явилася на тлі попередніх повідомлень про те, що Україна прагне реформувати свою систему теплопостачання.

“Соціальний тариф” – фейк

Чутки про “соціальний тариф” мали на меті запропонувати знижену ціну на газ у розмірі 4 грн за кубометр для певних груп населення, таких як сім’ї військовослужбовців, пенсіонери, багатодітні сім’ї та домогосподарства з низькими доходами. Однак Нафтогаз категорично заперечив ці заяви, наголосивши, що інформація є недостовірною і є частиною схеми, спрямованої на незаконне отримання персональної та банківської інформації від споживачів. Компанія планує повідомити про цю шахрайську діяльність правоохоронні органи для проведення розслідування.

Нафтогаз закликає споживачів бути обачними, звертати увагу на джерела такої інформації, не переходити за сумнівними посиланнями, а головне – утриматися від передачі своїх персональних даних стороннім особам.

Тариф лише один

Фактичний тариф, встановлений НАК “Нафтогаз України”, становить 7,96 грн за кубометр. Цей тариф застосовується рівномірно до всіх споживачів, що охоплює приблизно 98% усіх домогосподарств, які користуються газом в країні. Заява компанії є чітким нагадуванням громадськості про необхідність бути пильними щодо шахрайських схем та покладатися лише на офіційні повідомлення для отримання інформації про тарифи на комунальні послуги.