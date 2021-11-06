За якісний газ з українців братимуть додаткову плату

Вже з наступного року спожитий газ українцям почнуть розраховувати не в кубометрах, а в кВт*год. Таке рішення парламентарі прийняли на засіданні 2 листопада. Проект закону №2553, що передбачає принципову зміну системи обліку пального та наближення її до європейських стандартів, поступово набуватиме чинності з 1 травня наступного року. У чому ж суть нововведень та які сюрпризи вони можуть принести українцям?





Як рахуватимуть спожитий газ?

Сама по собі ідея переходу на інші одиниці вимірювання ресурсу вмотивована в першу чергу спрощенням процедури імпорту. Адже в Європі «блакитне паливо» вже давно рахують в одиницях енергії. Однаковий підхід до обліку газу зробить зручнішим його транспортування та закачку в українські газосховища.

Що стосується споживачів, для них зміна одиниць вимірювання газу означатиме більш раціональну систему оплати. Адже тепер за свої гроші ми будемо отримувати якість та практичну користь, замість пустих об’ємів. А неякісний «розбавлений газ» і оцінюватимуть відповідно.

Чим загрожує українцям нова система обліку?

Та є у рішенні влади й очевидний мінус, про який газовики поки що не говорять уголос. Річ у тому, що для обліку газу в інших одиницях українцям доведеться придбати нові лічильники. А це задоволення не з дешевих.

Лічильник, який може визначати калорійність пального, має дуже складну конструкцію. Пристрій повинен регулярно брати пробу газу, спалювати його та вимірювати кількість отриманого тепла. Тож не дивно, що його ціна у кілька разів перевищує ціну лічильника на «куби», сягаючи близько 2,5 тисяч гривень.

В Україні близько 15% громадян досі не мають навіть звичайного індивідуального лічильника на газ. Тож дозволити собі новий і доволі дорогий пристрій зможе невеликий відсоток українців.

Єдиним виходом із ситуації, який позбавить громадян зайвих витрат, може стати перерахунок газу у інші одиниці вимірювання за спеціальною формулою. Та навіть якщо така формула з’явиться, не виключено, що постачальники почнуть хитрувати з перерозрахунком, намагаючись нажитися на споживачах.

Чи корисним для українців буде перехід держави на нову систему обліку газу? Наразі відповісти на це питання досить складно. Споживачі, що використовують по 400-500 «кубів» щомісяця, отримають відчутну користь від переходу на кВт*год. А от мешканці багатоквартирних будинків, які витрачають газ лише на приготування їжі, особливої різниці не відчують. Та й придбання дорогого лічильника буде для них абсолютно нераціональним.