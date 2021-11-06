Стало відомо, як покращити інтернет у квартирі

Для того, щоб інтернет у квартирі працював швидко та без перешкод, достатньо дотримуватись простих правил. Про те, як правильно встановити роутер, GSMinfo розповів Ян Кошманюк, старший інженер в одного з інтернет-провайдерів.





“Щоб Wi-Fi працював швидко, потрібно дотримуватися простого правила “не більше двох стін між роутером і смартфоном/ноутбуком”. Найчастіше такою точкою виявляється точка на стику коридору та кімнат, у центрі квартири. В інших випадках доведеться рахувати стіни виходячи з планування “, – каже експерт.

За словами фахівця, важливо не встановлювати роутер поблизу вікон – у цьому випадку ваша точка доступу Wi-Fi віщатиме сигнал на сусідні будинки, а покриття всередині квартири забезпечуватиметься за залишковим принципом.

“Чим менше металевих предметів поруч (труби опалення, батареї, обігрівачі), тим менше перешкод для сигналу. Вкрай небажано ставити роутер на підлогу або в кут кімнати, це не найкраще позначиться на сигналі”, – додав він.

“В іншому сигнал залежить від того, чи правильно буде обраний канал зв’язку – сучасні роутери вміють визначати його в авторежимі, але буде не зайвим встановити зміну каналу раз на 6-12 годин. Так вдасться уникнути перешкод від роутерів із сусідніх квартир, якщо сусіди по з якоїсь причини включають/відключають Wi-Fi у певний час доби”, – робить висновок Кошманюк.