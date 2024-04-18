HUAWEI випустила смартфон Pura 70

Новинка базується на чипсеті Kirin 9000S1, який працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача становить 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Автономність забезпечує батарея на 4900 мА*год з 66-ватною дротовою зарядкою, 50-ватною бездротовою і 7,5-ватною зворотною.

Гаджет оснащений 6,6-дюймовий OLED-екраном з роздільною здатністю 2760 на 1256 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 2500 ніт. Ззаду камера з основним модулем на 50 Мп зі змінною діафрагмою (від f/1.4 до f/4.0), ширіком на 13 Мп і перископом на 12 Мп з 5-кратним оптичним зумом. Селфі-камера на 13 Мп.

Гаджет отримав порт USB-C, захист IP68, модуль NFC. ОС – HarmonyOS 4.2. Забарвлення – чорне, біле, блакитне і рожеве.

Версія на 12/256 ГБ коштує 760 доларів, на 12/512 ГБ – 830 доларів, на 12 ГБ/1 ТБ – 965 доларів.