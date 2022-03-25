Підтримка російських карт «Мир» на iPhone та Apple Watch офіційно припинена

Учора з’явилися відомості про те, що у російських власників смартфонів iPhone і розумних годинників Apple Watch почалися масові проблеми з оплатою покупок із прив’язаних до Apple Pay російських банківських карток системи «Мир». І ось сьогодні надійшла офіційна інформація з цього приводу.





Офіційна та і дуже позитивна. Американська компанія Apple повідомила російську національну систему платіжних карток (НСПК) про припинення підтримки карток «Мир» у Apple Pay. Ще з учорашнього дня у фірмову платіжну систему для техніки з яблуком на кришці не можна додати нові карти, а «протягом найближчих кількох днів» буде здійснено відключення вже завантажених карток.

Про плани відключення російських карт інших систем поки що нічого не повідомляється, але, цілком можливо, в майбутньому росіян відключать від Apple Pay повністю. До речі про хороше: Росію залишає найпопулярніший у нас європейський автомобільний бренд , а через інші санкції російські прогнози погоди стануть менш точними.

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