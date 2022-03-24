Renault все таки пішла з Росії

Французька компанія-автовиробник Renault призупинила свою роботу на території Росії через спецоперацію в Україні. Про це організація оголосила у середу, 23 березня, на своєму сайті. Раніше компанія відмовлялась від цього кроку.





Що стосується частки Renault в АвтоВАЗі , французький автовиробник уточнив , що оцінює доступні варіанти з урахуванням поточних умов, діючи при цьому відповідально по відношенню до своїх 45 000 співробітників в Росії.

Хто ще запровадив обмеження?

Першою про зупинку постачання легкових автомобілів до Росії оголосила фірма Volvo. Пізніше про припинення постачання оголосили низка інших автомобільних концернів. 10 березня з відповідною заявою виступив Stellantis (володіє 14 брендами, серед яких Citroen, Fiat, Opel і Peugeot), уточнивши, що розташований в Калузькій області завод працює в штатному режимі. Крім того, деякі бренди вирішили припинити виробництво на російських заводах.

Про обмеження повідомляли Volvo, General Motors , Skoda , Jaguar Land Rover, BMW, Ford , Toyota , Mercedes-Benz , Volkswagen, Rolls-Royce, Lamborghini та Ferrari , а також Porsche . Російський «АвтоВАЗ», у свою чергу, має труднощі з комплектуючими і змушений відправляти співробітників у вимушену відпустку.

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