Українцям обіцяють ранню пенсію: хто може її отримати

Українські парламентарі днями прийняли закон, що дозволяє деяким категоріям громадян достроково вийти на заслужений відпочинок. Зокрема нові правила будуть розповсюджуватися на українців, звільнених незадовго до досягнення ними пенсійного віку, багатодітних батьків, а також батьків дітей з інвалідністю та серйозними захворюваннями.





Головне – виконати мінімальні вимоги до страхового стажу. А в деяких випадках до уваги братимуть також вік майбутнього пенсіонера.

Проект закону №4668, який Рада прийняла в другому читанні у вівторок 15 лютого, наразі переданий на підпис очільнику парламенту. Далі документ опиниться на столі у президента, й лише після затвердження Володимира Зеленського буде опублікований офіційно.

Наразі ж відомо, що вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку зможуть наступні категорії громадян:

особи, що були звільнені з ініціативи роботодавця щонайбільше за 18 місяців до досягнення пенсійного віку. Мова йде про звільнення, спричинене банкрутством підприємства, або ж погіршенням стану здоров’я працівника. При цьому громадянин повинен мати повний страховий стаж (30 або 35 років в залежності від статі) та стояти на обліку у службі зайнятості;

багатодітні батьки, що виховали принаймні до 6 років п’ятьох і більше дітей. Умовою виходу на пенсію для таких громадян є наявність офіційного стажу від 15 років (для чоловіків – від 20 років), та досягнення віку 50 років (для чоловіків – 55 років);

батьки дітей-інвалідів з дитинства. Умови: вік від 50 років (чоловіки – від 55 років), та стаж понад 15 років (для чоловіків – понад 20 років);

батьки дітей, що мають важку хворобу, та при цьому не є інвалідами. Для них діятимуть ті самі умови виходу на пенсію, що й для батьків дітей-інвалідів дитинства.

Згідно з пояснювальною запискою, долученою до законопроекту, нові умови дострокового виходу на пенсію вдосконалять українське пенсійне законодавство та усунуть низку актуальних проблем у цій галузі.

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