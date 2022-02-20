Гривня в небезпеці: відомий курс валют на понеділок, 21 лютого

Попри відносно спокійне протікання п’ятничних торгів на Міжбанку, назвати гривню стабільною все ще складно. Національна валюта зараз цілком підвладна геополітичним факторам. Тож навіть незначне зростання напруги у стосунках із Росією може призвести до чергового стрибка курсу та різкого відтоку інвестицій з-за кордону.





За таких умов експертам вкрай складно спрогнозувати курс навіть на найближчий тиждень. Однак вони все ж поділилися своїми припущеннями щодо вартості гривні до понеділка 21 лютого.

Курс на міжбанку

Міжбанківські торги у п’ятницю 18 лютого розпочалися із курсу 28,40-28,45 гривні за долар США. Та через відсутність попиту на «американця» він швидко скотився у коридор 28,30-28,35 грн/дол. Саме у таких курсових рамках і пройшла майже вся п’ятнична сесія.

Як зазначила скарбник Юнекс Банку Анна Золотько, настільки збалансованих торгів на Міжбанку не було вже давно. Експертка вважає, що такому положенню справ посприяла відносно спокійна політична ситуація, а також оптимальне співвідношення між попитом і пропозицією на валюту.

Торги останнього дня тижня завершилися на тій самій ноті, з якої і стартували. За останні пів години сесії попит на долар різко підвищився і курс повернувся до значень 28,41-28,44 грн/дол. При цьому загальний обсяг угод, проведених у терміналі Bloomberg у п’ятницю склав лише 232 млн дол, що є набагато нижчим показником у порівнянні із результатами четверга.

Курс на понеділок 21 лютого

Наразі офіційний курс гривні на понеділок становить 28, 34 грн у стосунку до долара. Тобто вартість «американця» зросте лише на 4 коп. у порівнянні з курсом п’ятниці. Натомість євро в понеділок вартуватиме 32,19 грн/євро.

Та варто пам’ятати, що будь-яка агресія з боку Росії та загострення політичної ситуації може спричинити значні курсові зміни на торгах понеділка. Тож вітчизняні фінансові експерти навіть не наважуються робити більш довгострокові прогнози.

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