Стало известно, какие автомобили подходят вам по знаку зодиака

Выбор личного транспорта – задача не из легких. Нужно учесть немало важных деталей, оценить все «за» и «против». Но как оказалось принять правильное решение в процессе приобретения автомобиля поможет и знак зодиака будущего владельца. Астрологи рассказали, какие машины подходят разным представителям зодиакального круга.





Овен

Этот огненный знак отличается от других прямотой характера, щедростью и верностью. Однако Овны нередко показывают свою упрямую и даже агрессивную натуру. Идеальной для уроженца этого знака станет модель Peugeot 208 GTI.

Телец

Тельцы очень приземленные и практичные. Они предпочитают спокойную езду, опасаются экстремальных скоростей, да и вообще не склонны рисковать. Идеальным выбором станет модель Fiat Panda. Такая машина еще и поможет сэкономить, а этот пункт далеко не последний в списке приоритетов знака.

Близнецы

Рожденные под созвездием Близнецов – очень веселые, любят быть душой компании и заводят себе много друзей. Для этого компанейского знака лучшим 4-колесным напарником станет MINI Cooper cabrio.

Рак

Чувственные и добрые Раки – обычно люди семейные. Поэтому при выборе автомобиля обращают внимание на его приспособленность к семейным поездкам. Выбрав Renault Clio 2 представители этого знака точно не пожалеют. Ведь эта машина непременно удовлетворит их ожидания.

Лев

Львы любят выделяться. Они невероятно харизматичные личности. Поэтому выбрав красный Ferrari, подчеркнут свою страстную натуру и яркую индивидуальность.

Дева

Сдержанные уроженцы этого знака непременно оценят классическую элегантность Audi A4. Такая машина идеально впишется в совершенный образ Девы.

Весы

Представителям этого знака обычно присущ спокойный характер. Они очень сдержанны и практичны. А потому и машину выбирают себе под стать. Звезды советуют Весам обратить внимание на комфортного и экономного итальянца Fiat Multipla.

Скорпион

Скорпионы – отважные искатели приключений. Поэтому и машина им нужна именно такая, которая сможет выдержать все их эксперименты и опасные путешествия. Полноприводный Jeep Wrangler станет верным спутником для непоседливого знака.

Стрелец

Самодостаточный представитель зодиакального круга просто обожает путешествия. Но в приключениях и авантюрах без надежной машины не обойтись. Mercedes-Benz V-class, известный на территории Европы именно благодаря своей приспособленности к долгим поездкам, уже ждет своего Стрельца.

Козерог

Настойчивые и амбициозные Козероги обязательно найдут идеальный баланс характеристик в надежном немецком автомобиле Mercedes S-class. Такая машина подчеркнет лучшие черты своего хозяина.

Водолей

Оригинальные представители воздушного знака точно выберут Tesla Model 3. Этот легендарный электрокар, способный преодолеть 500 км без подзарядки, станет прекрасным компаньоном в мятежных безумствах Водолея.

Рыбы

Больше всего Рыбы заботятся о семейных ценностях. А значит комфортный семейный автомобиль Renault Espace непременно станет любимцем представителя этого знака.