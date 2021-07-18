Стало известно, какие автомобили подходят вам по знаку зодиака
Похоже, астрологи могут помочь с выбором машины не хуже автомехаников.
Выбор личного транспорта – задача не из легких. Нужно учесть немало важных деталей, оценить все «за» и «против». Но как оказалось принять правильное решение в процессе приобретения автомобиля поможет и знак зодиака будущего владельца. Астрологи рассказали, какие машины подходят разным представителям зодиакального круга.
Овен
Этот огненный знак отличается от других прямотой характера, щедростью и верностью. Однако Овны нередко показывают свою упрямую и даже агрессивную натуру. Идеальной для уроженца этого знака станет модель Peugeot 208 GTI.
Телец
Тельцы очень приземленные и практичные. Они предпочитают спокойную езду, опасаются экстремальных скоростей, да и вообще не склонны рисковать. Идеальным выбором станет модель Fiat Panda. Такая машина еще и поможет сэкономить, а этот пункт далеко не последний в списке приоритетов знака.
Близнецы
Рожденные под созвездием Близнецов – очень веселые, любят быть душой компании и заводят себе много друзей. Для этого компанейского знака лучшим 4-колесным напарником станет MINI Cooper cabrio.
Рак
Чувственные и добрые Раки – обычно люди семейные. Поэтому при выборе автомобиля обращают внимание на его приспособленность к семейным поездкам. Выбрав Renault Clio 2 представители этого знака точно не пожалеют. Ведь эта машина непременно удовлетворит их ожидания.
Лев
Львы любят выделяться. Они невероятно харизматичные личности. Поэтому выбрав красный Ferrari, подчеркнут свою страстную натуру и яркую индивидуальность.
Дева
Сдержанные уроженцы этого знака непременно оценят классическую элегантность Audi A4. Такая машина идеально впишется в совершенный образ Девы.
Весы
Представителям этого знака обычно присущ спокойный характер. Они очень сдержанны и практичны. А потому и машину выбирают себе под стать. Звезды советуют Весам обратить внимание на комфортного и экономного итальянца Fiat Multipla.
Скорпион
Скорпионы – отважные искатели приключений. Поэтому и машина им нужна именно такая, которая сможет выдержать все их эксперименты и опасные путешествия. Полноприводный Jeep Wrangler станет верным спутником для непоседливого знака.
Стрелец
Самодостаточный представитель зодиакального круга просто обожает путешествия. Но в приключениях и авантюрах без надежной машины не обойтись. Mercedes-Benz V-class, известный на территории Европы именно благодаря своей приспособленности к долгим поездкам, уже ждет своего Стрельца.
Козерог
Настойчивые и амбициозные Козероги обязательно найдут идеальный баланс характеристик в надежном немецком автомобиле Mercedes S-class. Такая машина подчеркнет лучшие черты своего хозяина.
Водолей
Оригинальные представители воздушного знака точно выберут Tesla Model 3. Этот легендарный электрокар, способный преодолеть 500 км без подзарядки, станет прекрасным компаньоном в мятежных безумствах Водолея.
Рыбы
Больше всего Рыбы заботятся о семейных ценностях. А значит комфортный семейный автомобиль Renault Espace непременно станет любимцем представителя этого знака.
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