Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 25 сентября

Главный вектор недели задает соединение Меркурия с Солнцем. Этот сектор зодиака отвечает за партнерство, отчего вопросы отношений будут выходить на первый план. В первую очередь любовных и деловых, которые могут переплетаться.





Овен — гороскоп на неделю

Подходящий повод устроиться на хорошую работу или занять руководящую должность. Смелее, отчаянные Овны, где ваша не пропадала? Сейчас вам не посмеет отказать даже строгий начальник. Венера наделяет вас особым обаянием и умением извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Телец — гороскоп на неделю

Прекрасный период для творческих и утонченных Тельцов проявить свои многочисленные таланты и мастерство. Успех сулит все, что связано с увлечениями, развлечениями, обучением и спортивными мероприятиями. А посетив студию актерского мастерства, есть все шансы стать начинающим артистом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Земные стихии, в которых находятся сейчас Венера и Плутон, создают вам благоприятные условия для строительства дома, капитального ремонта на выгодных условиях или расширения своих владений. Почему бы и не прикупить квартиру-другую?

Рак — гороскоп на неделю

Есть все шансы встретить свою вторую половину в транспорте по пути на работу, на улице или учебном заведении. Вас окружат приятные собеседники и дают дельные советы. Консультации, полученные в этот период, окажутся наиболее полезными.

Лев — гороскоп на неделю

Есть возможность получить дополнительный доход или повышение заработка по месту работы. Выгодный ремонт, медицинское обследование или приобретение домашнего любимца в данный период наилучшим образом впишется в вашу жизнь.

Дева — гороскоп на неделю

Несмотря на природную скромность и застенчивость, используйте шанс стать звездой. Успех и признание сулят любые публичные мероприятия. Поход в театр или домашняя самодеятельность с детьми — это то, что наполнит вас радостью и незабываемыми эмоциями.

Весы — гороскоп на неделю

Мир и покой царят в вашем доме и жизненном пространстве. Появляется желание уединиться и заняться реализацией творческих проектов или поиском вдохновения в медитативном состоянии. Венера в Деве способствует выравниваю эмоционального состояния и наделяет целомудренностью.

Скорпион — гороскоп на неделю

Ваша природная интуиция сейчас особенно сильна и наделяет способностью проникнуть в суть вещей и докопаться до истины. Любые трудные задачи, отнесенные вами в разряд проблем, легко поддаются решению. Прислушайтесь к советам друзей или близких по духу людей.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, всегда стремящиеся к авторитету и власти, могут принять дар небес и величественно взойти по карьерной лестнице. Повышение статуса и дохода сопутствует тем представителям огненной стихии, кто не сидит без дела, а оттачивает свое мастерство и демонстрирует профессиональные качества.

Козерог — гороскоп на неделю

Несмотря на явный консерватизм и сдержанность в натуре Козерогов, именно сейчас лучше опустить бразды правления собственной жизнью и позволить Фортуне позаботиться о вас. Откройтесь новым возможностям. Следуйте за своими мечтами и духовными побуждениями.

Водолей — гороскоп на неделю

Возможна глубинная трансформация процессов подсознания. Лучше понять себя и перейти на новый духовный уровень поможет медитация, уединение или общение с природой. Любая забота о своем здоровье укрепит организм и принесет состояние ресурсности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Лучший период, чтобы заявить о себе в обществе, найти новых друзей, компаньонов и единоверцев. Сплочение в коллективы, объединенные одной целью, позволит раскрыть свои творческие способности и глубинные ресурсы души.