Українці знаходять в гаманцях гривні, які коштують тисячі доларів

В Україні 1-гривневу монету продали з аукціону аж за 47 тисяч грн. За можливість додати до своєї колекції цінний екземпляр змагалися кількадесят покупців. Хоча єдиною особливістю цього грошового знаку є рік його карбування.





Вартісна монета номіналом 1 гривня була випущена в обіг у 1992 році. Саме ця характеристика грошового знаку й стала причиною такої високої ціни. Адже гривневі монети 1992 року карбування трапляються вкрай рідко. Набагато частіше можна зустріти гривні, виготовлені у 2002, 2003, 1995 та 1996 роках. Тому даний екземпляр – справжній ексклюзив.

За даними онлайн-аукціону Violity, 1-гривневу монету золотистого кольору, виготовлену у 1992 році можна оцінити приблизно у 30 тис. грн. Та в процесі торгів вартість її може злетіти навіть до 50 тис. грн, а це майже 2 тис. доларів. Ба більше, монета такого зразка вважається найціннішою з усіх грошових знаків, які наразі знаходяться в обігу.

Ексклюзивність монети номіналом 1 гривня 1992 року насправді досить легко пояснити. Адже на той час її ще не планували запускати в масовий оборот, випустивши обмеженим тиражем. Масове виготовлення грошових знаків даного зразка почалося значно пізніше. Тож будь-який нумізмат буде у захваті від такої рідкісної знахідки, й точно не пошкодує на неї грошей.

Власник «скарбу» національної валюти навіть не підозрював про реальну вартість свого лоту. Тож дуже здивувався, що за монету змагається аж 34 покупці. А коли ставки перевищили 30 тис. грн, чоловік був просто шокований.

Та найдивніше те, що така знахідка може трапитися кожному українцю у найнезвичніший спосіб. Зокрема ексклюзивну монету можна отримати з рештою у магазині або маршрутці, чи навіть знайти у власній оселі. Тож саме час зазирнути у свій гаманець. А ну ж там знайдеться монета, що радикально змінить ваше фінансове становище.