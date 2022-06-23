Українцям будуть давати по 250 тис. грн: як отримати виплату

Український уряд запускає масштабний проект підтримки вітчизняного бізнесу «єРобота». В рамках цього проекту українці, що планують започаткувати власну справу, матимуть змогу отримати одноразову виплату в розмірі 250 тис. грн, яку їм не доведеться повертати. Наразі в рамках цього проекту Кабмін вже схвалив три програми для різних сфер підприємництва.





Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, головна мета цих програм – створення в Україні нових робочих місць. Тепер будь який громадянин, що має намір заснувати власну справу та готовий бізнес-план, зможе отримати значну фінансову підтримку в сумі чверті мільйона гривень.

В рамках програми «єРобота» будуть зокрема надаватися гранти на започаткування мікробізнесу, як то пошив одягу, виготовлення сувенірів, автомайстерня тощо. Щоб взяти участь в цій програмі громадянину потрібно подати заявку із бізнес-планом у додатку «Дія», або в одному з відділень «Ощадбанку». Але важливо пам’ятати, що отримати грант на започаткування бізнесу може лише українець, який ніде не працює і не володіє жодним іншим підприємством.

Зареєстрована заявка буду опрацьована упродовж 10 робочих днів. Її розглянуть кваліфіковані експерти з Держцентру зайнятості, а також «Ощадбанку». Саме вони й вирішуватимуть, чи доцільно надавати грант на втілення кожної окремої бізнес-ідеї. Якщо рішення спеціалістів буде позитивним, кошти перерахують заявнику на спеціально створений рахунок у банку.

Варто зазначити, що надані 250 тис. грн не можна буде зняти в банкоматі. Вони призначені лише для безготівкового розрахунку за оренду приміщення, обладнання та сировину, що необхідна для роботи новоствореного підприємства.

Протягом року уряд планує видати в 20 тисяч грантів в рамках урядової програми «єРобота». Тобто річний бюджет проекту складає 5 млрд. грн. Також починаючі підприємці матимуть шанс отримати вигідні кредити на розвиток своєї справи за державною програмою «5-7-9» на суму 2,5 млн. грн.

Ще дві програми, які погодив уряд, стосуються розвитку підприємництва в аграрному секторі. На їх фінансування планують витратити 11 млрд. грн. Частину грошей на підтримку вітчизняного бізнесу пообіцяли виділити й міжнародні партнери України.