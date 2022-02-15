Заднім числом: частина пенсіонерів отримає доплату до пенсії

З 1 квітня деяким українським пенсіонерам автоматично збільшать розмір виплат. Цього разу надбавку отримають громадяни, що продовжили працювати навіть після виходу на заслужений відпочинок. Таких «працюючих пенсіонерів» в Україні зараз нараховується понад 2,6 мільйона.





Однак згідно з приписами закону «Про обов’язкове державне пенсійне страхування» підвищення отримають далеко не всі працюючі пенсіонери. На доплату матимуть право лише ті громадяни, що з дати призначення пенсії вже встигли заробити понад 24 місяці стажу.

Також варто зазначити, що доплати до пенсії вказаній категорії українців почнуть нараховувати аж у липні, так би мовити «заднім числом». Хоча формально підвищення призначать 1 квітня. Причина затримки виплат у тому, що дані про стаж українців у Пенсійному фонді отримають не раніше липня. Саме тому виплачувати пенсіонерам кошти за понадстаж будуть із запізненням.

Наскільки збільшать пенсії?

Для кожного українця, що продовжив працювати після виходу на пенсію, розмір доплати буде розраховуватися в індивідуальному порядку. Він залежатиме від розміру його зарплатні та відпрацьованого стажу. Однак для громадян похилого віку, що вже відпрацювали два і більше років понад норму, підвищення буде доволі пристойна.

Наприклад якщо «чиста» пенсійна ставка українця складає 5000 грн, а його сумарний стаж – 32 роки, то разом із доплатою він отримуватиме вже 5333 грн. Якщо ж розмір пенсії ще більший, то доплата може складати 500, і навіть 1000 грн.

Нагадаємо, що наразі мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60-т складає 29 років. Хоча ще минулого року піти на пенсію можна було відпрацювавши офіційно лише 28 років. За пенсійною реформою кожного року норма стажу в Україні збільшується на 12 місяців. Так буде продовжуватися аж до 2027 року, коли мінімальний стаж сягне цифри у 35 років.

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