Розпочалася ліквідація великого банку: коли українцям повернуть кошти

В Україні почався процес ліквідації банку «Січ», який триватиме протягом трьох років, а саме до 10 жовтня 2025 року. Про це стало відомо із заяви прес-служби Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме ФГВФО тепер зобов’язаний повернути клієнтам майже 1,3 млрд. грн, що зберігалися на рахунках «Січі».

Закриття банку «Січ» почалося через відкликання Національним банком України ліцензії, без якої він просто не може продовжувати свою роботу. Остаточне рішення щодо долі банку в НБУ прийняли 6 жовтня. Хоча неспроможність «Січі» повернути борги за кредитами рефінансування регулятор констатував ще 9 серпня поточного року.

Наразі відомо, що процедура ліквідації фінустанови триватиме наступні три роки. При цьому Фонд гарантування вкладів вже готується розпочати роботу над поверненням клієнтам всіх їхніх вкладів.

Завдяки тому, що в Україні підчас війни діє закон про 100% гарантування вкладів фізичних осіб, українці отримають назад всі свої кошти, що зберігалися на рахунках банку «Січ». Їх загальна сума за підрахунками ФГВФО зараз складає 1,28 млрд. грн.

У Фонді гарантування вкладів зазначили, що всі особи, строк депозитів яких завершився до 9 жовтня поточного року, незабаром будуть проінформовані про порядок повернення грошей. Вся необхідна інформація їм буде надана до четверга 13 жовтня. Решта клієнтів, у яких терміни зберігання вкладів закінчуються пізніше, також згодом зможуть повернути свої кошти разом з усім нарахованими відсотками.

Нагадаємо, що крім «Січі» під загрозою закриття у серпні опинилися ще понад десяток банків України. Серед них Банк ¾, Комерційний індустріальний банк, Скай банк, «Альянс», РВС банк, Український банк реконструкції та розвитку, Акордбанк і ще кілька вітчизниних фінустанов. Проблеми із платоспроможністю у них виникли через підняття Національним банком України облікової ставки одразу на 10 пунктів.