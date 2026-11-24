Xiaomi визначилася з планом виходу на європейський автомобільний ринок. Продажі електромобілів бренду в ЄС стартують у 2027 році, а перед цим машини пройдуть випробування в Німеччині, Швеції, Іспанії та Італії. Про це президент групи Лу Вейбін розповів під час звіту за третій квартал 24 листопада.

Від полярного кола до Нюрбургрингу

Програма тестів охоплює сім майданчиків, де інженери перевірятимуть роботу всіх систем автомобіля та його поведінку на високих швидкостях. Серед локацій уже названо зимовий полігон в Ар’єплузі на півночі Швеції, де традиційно морозять свої машини провідні європейські виробники, а також легендарний Нюрбургринг.

Для Xiaomi це майже рідна траса. У 2025 році SU7 Ultra проїхав Нордшляйфе за 7:04,957, встановивши рекорд для електричних седанів і випередивши Porsche Taycan Turbo GT. А цього року YU7 GT показав 7:22,755 і став найшвидшим серійним електрокросовером на цьому колі. У жовтні компанія знову привозила туди оновлений SU7 Ultra.

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Німеччина стане головним плацдармом

Офіційно серед ринків старту поки підтверджено лише Німеччину. Саме там, у Мюнхені, працює європейський центр досліджень і розробок Xiaomi. На виставці IFA у Берліні у вересні компанія підписала меморандуми з вісьмома німецькими дилерськими групами, зокрема Emil Frey Germany, Ernst Dello та LUEG, про створення мережі продажу й сервісу. Швецію, Іспанію та Італію Лу Вейбін назвав місцями тестів, але дат продажів там не уточнив.

Публічний європейський дебют, найімовірніше, відбудеться на автосалоні IAA Mobility у Мюнхені, який пройде з 7 по 12 вересня 2027 року. Організатори вже внесли Xiaomi до списку учасників. За міжнародну експансію відповідає новий департамент на чолі з віцепрезидентом автомобільного підрозділу Юй Лігуо, який звітує безпосередньо Лу Вейбіну та засновнику компанії Лей Цзюню.

Уся автомобільна лінійка Xiaomi в одному кадрі: зліва направо Skynomad N90, YU7, SU7 Ultra та новий SU7. Хто з них першим поїде до Європи, компанія поки тримає в секреті

Які моделі приїдуть і скільки коштуватимуть

Офіційного списку моделей для Європи ще немає. Найімовірніше, першими стануть седан SU7 і кросовер YU7, а також його спортивна версія YU7 GT. Головною перешкодою можуть стати ціни. ЄС два роки тому запровадив компенсаційні мита на китайські електромобілі, і Xiaomi, яка не співпрацювала з розслідуванням, сплачуватиме максимальні 45,3%.

Наскільки сильно експорт здорожчує машини, видно на прикладі ОАЕ, де місцевий дистриб’ютор Gargash Prime Automotive уже приймає передзамовлення на SU7, YU7 та гібриди Skynomad. Там базовий SU7 коштує від 169 900 дирхамів, тобто близько 1,9 млн грн, хоча в Китаї його ціна стартує з 219 900 юанів, або приблизно 1,4 млн грн. І це в країні, яка жодних додаткових мит на китайські електрокари не вводила. Перші машини в Еміратах передадуть клієнтам у грудні.

Справи в Китаї тим часом ідуть чудово. У третьому кварталі Xiaomi передала покупцям 100 975 автомобілів, а в жовтні вперше перевищила позначку в 50 тисяч машин за місяць. Значну частину забезпечили нові кросовери Skynomad N70 та N90 з розширювачем запасу ходу, яких за перший повний місяць продажів реалізували 27 147 штук.

В Україні автомобілі Xiaomi вже можна придбати через імпортерів, зокрема YU7 у нас продають з літа 2025 року. Офіційний вихід бренду до Європи може зробити сервіс і запчастини доступнішими і для українських власників.