Третина водіїв жодного разу не користувалася цією функцією в авто: виробники даремно ставлять її навіть у дорогі моделі

Окремий дисплей перед переднім пасажиром поступово перетворився на одну з ознак дорогого та технологічного автомобіля. Такі екрани сьогодні можна зустріти у преміальних моделях BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інших марок. Однак на практиці попит на них виявився значно нижчим, ніж можна було б припустити за презентаціями автовиробників.

За результатами J.D. Power 2026 U.S. Tech Experience Index, 35% власників автомобілів із пасажирським дисплеєм повідомили, що за перші місяці експлуатації жодного разу навіть не спробували ним скористатися. Постійно — під час кожної поїздки — такий екран використовують лише 6% опитаних.

При цьому пасажирські дисплеї виявилися ще й одними з найбільш проблемних автомобільних технологій. J.D. Power зафіксувала 21,3 скарги на кожні 100 автомобілів, оснащених такою системою. У компанії також зазначають, що деякі машини з додатковим пасажирським екраном демонструють підвищену кількість проблем з інформаційно-розважальною системою загалом.

Чим простіша технологія, тим більше її люблять

Цікаво, що найвищі оцінки отримали зовсім не величезні дисплеї або складні системи автономного керування.

Найкращим за рівнем задоволеності став «розумний» запуск автомобіля, коли машина самостійно визначає присутність водія та може автоматично активувати або вимикати необхідні системи. На кожні 100 автомобілів власники повідомили лише про 2,4 проблеми з цією технологією.

Високі оцінки також отримали автоматичний клімат-контроль та системи, які запам’ятовують персональні налаштування водія. Їх об’єднує одна особливість: після початкового налаштування вони майже не потребують уваги людини.

У J.D. Power фактично дійшли висновку, що водіям подобається не максимальна кількість технологій, а їхня непомітність. Хороша функція повинна вирішувати проблему самостійно, а не змушувати власника постійно відкривати меню або взаємодіяти з черговим екраном.

Схожа ситуація спостерігається навіть із системами допомоги водієві. Звичайні системи SAE Level 2, які вимагають тримати руки на кермі, власники загалом оцінюють краще за технологічно складніші системи Level 2+, що дозволяють певний час їхати без рук. Причому за кількістю технічних проблем переваги простіших систем майже немає — 14,3 проти 13,8 випадку на 100 автомобілів. Отже, більша автоматизація сама по собі не гарантує кращого користувацького досвіду.

Які автомобільні функції виявилися справді корисними

Серед технологій, які власники оцінили особливо високо, J.D. Power відзначила цифрові ключі у смартфоні, камери контролю сліпих зон, цифрові дзеркала заднього виду та керування електромобілем однією педаллю. Для електрокарів корисною виявилася й функція планування заряджання.

Саме такі рішення принесли найвищі оцінки окремим моделям Cadillac, Toyota, BMW, Genesis та Hyundai.

Дослідження було масштабним: J.D. Power опитала 68 084 власників автомобілів 2026 модельного року після приблизно 90 днів експлуатації. Оцінювалися 40 різних технологій — від комфорту та мультимедіа до електромобільних функцій і систем допомоги водієві. Дослідження проводилося у США, тому його результати не можна безпосередньо переносити на український ринок, однак тенденція досить показова.

Схоже, покупцям потрібна не машина з максимальною кількістю екранів. Значно важливіше, щоб технології виконували корисну роботу і при цьому якомога рідше нагадували про своє існування.