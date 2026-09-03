Треть водителей ни разу не пользовалась этой функцией в автомобиле: производители зря устанавливают её даже в дорогие модели

Отдельный дисплей перед передним пассажиром постепенно стал одним из признаков дорогого и технологичного автомобиля. Такие экраны сегодня можно встретить в премиальных моделях BMW, Mercedes-Benz, Porsche и других марок. Однако на практике спрос на них оказался значительно ниже, чем можно было бы предположить, судя по презентациям автопроизводителей.

Согласно результатам исследования J.D. Power 2026 U.S. Tech Experience Index, 35 % владельцев автомобилей с пассажирским дисплеем сообщили, что за первые месяцы эксплуатации ни разу даже не попробовали им воспользоваться. Постоянно — во время каждой поездки — такой экран используют лишь 6% опрошенных.

При этом пассажирские дисплеи оказались ещё и одной из самых проблемных автомобильных технологий. J.D. Power зафиксировала 21,3 жалобы на каждые 100 автомобилей, оснащённых такой системой. В компании также отмечают, что некоторые автомобили с дополнительным пассажирским экраном демонстрируют повышенное количество проблем с информационно-развлекательной системой в целом.

Чем проще технология, тем больше её любят

Интересно, что самые высокие оценки получили вовсе не огромные дисплеи или сложные системы автономного управления.

Наибольшую степень удовлетворенности вызвал «умный» запуск автомобиля, когда машина самостоятельно определяет присутствие водителя и может автоматически включать или отключать необходимые системы. На каждые 100 автомобилей владельцы сообщили лишь о 2,4 случаях проблем с этой технологией.

Высокую оценку также получили автоматический климат-контроль и системы, запоминающие личные настройки водителя. Их объединяет одна особенность: после первоначальной настройки они практически не требуют внимания со стороны человека.

В J.D. Power фактически пришли к выводу, что водителям нравится не максимальное количество технологий, а их незаметность. Хорошая функция должна решать проблему самостоятельно, а не заставлять владельца постоянно открывать меню или взаимодействовать с очередным экраном.

Похожая ситуация наблюдается даже с системами помощи водителю. Обычные системы уровня SAE Level 2, требующие держать руки на руле, владельцы в целом оценивают лучше, чем технологически более сложные системы уровня Level 2+, позволяющие некоторое время ехать без рук. При этом по количеству технических проблем преимуществ у более простых систем практически нет — 14,3 против 13,8 случаев на 100 автомобилей. Следовательно, большая автоматизация сама по себе не гарантирует лучшего пользовательского опыта.

Какие автомобильные функции оказались действительно полезными

Среди технологий, которые владельцы оценили особенно высоко, компания J.D. Power выделила цифровые ключи в смартфоне, камеры контроля слепых зон, цифровые зеркала заднего вида и управление электромобилем с помощью одной педали. Для электромобилей полезной оказалась и функция планирования зарядки.

Именно такие решения обеспечили отдельным моделям Cadillac, Toyota, BMW, Genesis и Hyundai самые высокие оценки.

Исследование было масштабным: компания J.D. Power опросила 68 084 владельцев автомобилей 2026 модельного года после примерно 90 дней эксплуатации. Оценивались 40 различных технологий — от комфорта и мультимедиа до функций электромобилей и систем помощи водителю. Исследование проводилось в США, поэтому его результаты нельзя напрямую переносить на украинский рынок, однако тенденция достаточно показательна.

Похоже, покупателям нужен не автомобиль с максимальным количеством экранов. Гораздо важнее, чтобы технологии выполняли полезную работу и при этом как можно реже напоминали о своём существовании.