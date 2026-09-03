Складной iPhone Ultra может стоить более 150 000 грн: Vodafone случайно раскрыл цены

До презентации новых iPhone осталось менее недели, а в сети появилась одна из самых интересных утечек о первом складном смартфоне Apple. На сайтах Vodafone в двух странах были замечены упоминания об iPhone Ultra вместе с ценами и возможной датой начала предзаказов.

Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном в истории Apple. На австралийском сайте оператора Vodafone некоторое время отображались сразу три конфигурации модели, получившей название iPhone Ultra.

Согласно опубликованным данным, цены выглядели следующим образом:

256 ГБ — 3699 австралийских долларов , или примерно 119 тыс. грн ;

, или примерно ; 512 ГБ — 4199 австралийских долларов , или около 135 тыс. грн ;

, или около ; 1 ТБ — 4699 австралийских долларов, что составляет примерно 151 тыс. грн по актуальному курсу.

Именно такие суммы фигурируют в сообщениях о странице Vodafone Australia, которая после появления этой информации стала недоступной.

Интересно, что аналогичная информация почти одновременно появилась и на сайте Vodafone в Египте. Там для iPhone Ultra была указана цена 155 750 египетских фунтов — это примерно 137 тыс. грн. Конкретный объем памяти в данном случае не указывался.

На австралийской странице также якобы была указана дата начала предзаказов — 12 сентября 2026 года. Это всего через три дня после крупной презентации Apple.

Само мероприятие уже официально подтверждено. Apple проведет презентацию 9 сентября в 20:00 по киевскому времени. Компания пока не сообщает, какие именно устройства представит, однако многочисленные утечки указывают на дебют iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone.

Название iPhone Ultra также пока не подтверждено самой Apple. По предварительным данным, новинка получит конструкцию типа «книжка» с большим внутренним дисплеем размером примерно 7,7–7,8 дюйма и более компактным внешним экраном.

В то же время к ценам Vodafone следует относиться с осторожностью. Нет подтверждения того, что оператор действительно получил окончательный прайс-лист Apple. Страницы могли быть тестовыми шаблонами перед запуском продаж, а указанные суммы — служебными или предварительными.

Если же утечка окажется правдивой, iPhone Ultra будет заметно дороже обычных флагманских iPhone. Окончательный ответ Apple должна дать уже 9 сентября