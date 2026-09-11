LG ответила на обвинения в «прослушивании» через телевизоры: что на самом деле происходит

Вокруг смарт-телевизоров LG разразился новый скандал, связанный с конфиденциальностью. Поводом послужило масштабное расследование, проведённое Gamers Nexus, Level1Techs и независимыми специалистами по безопасности, которые изучали работу телевизоров LG OLED и трафик, передаваемый ими по сети.

Авторы исследования заявили, что телевизоры могут сканировать домашнюю локальную сеть, обнаруживая смартфоны, часы и другие устройства. Ещё более серьёзные вопросы вызвали результаты тестов микрофона: исследователи утверждают, что в отдельных сценариях им удалось получить аудиозаписи и текстовые расшифровки даже тогда, когда экран телевизора находился в режиме ожидания.

LG отрицает факт постоянного прослушивания

Компания уже отреагировала на обвинения и назвала утверждения о скрытой записи окружающих разговоров ложными.

По данным LG, голосовые данные обрабатываются только в двух случаях: когда пользователь удерживает кнопку микрофона на пульте или когда телевизор распознает команду типа «Hi LG» при условии, что владелец заранее активировал функцию дистанционного голосового управления.

В режиме ожидания телевизор действительно может «прислушиваться» к окружающей обстановке в поисках кодовой фразы, но, по утверждению производителя, такая обработка происходит локально. Если команда не распознана, аудио должно сразу удаляться и не передаваться на серверы LG. Официальная документация компании также подтверждает возможность включения голосом телевизоров с поддержкой Direct Voice Recognition.

Телевизор действительно сканирует домашнюю сеть

Остальные замечания LG фактически не оспаривает. Телевизоры могут искать устройства в локальной сети, однако производитель объясняет это необходимостью работы функций Smart TV и «умного дома». Подобный механизм используется и другими сетевыми устройствами.

Отдельно исследователи обратили внимание на ACR — Automatic Content Recognition. Эта технология позволяет определять, что именно просматривает пользователь, в том числе контент из внешних источников.

LG подтверждает использование ACR, но подчеркивает, что данная функция работает на основе отдельного согласия пользователя. Если владелец телевизора не согласился с соответствующими условиями, данные ACR не должны использоваться для персонализированной рекламы.

Окончательного ответа пока нет

Фактически сейчас существуют две противоречивые точки зрения. Исследователи заявляют, что смогли зафиксировать поведение телевизоров, выходящее за рамки описанного компанией LG механизма. Компания, в свою очередь, категорически отрицает скрытую запись бытовых разговоров.

Независимого подтверждения всех технических выводов Gamers Nexus пока нет. В то же время ситуация в очередной раз напоминает, что современный Smart TV фактически представляет собой полноценный подключенный к интернету компьютер с микрофоном, рекламными технологиями и доступом к домашней сети — а значит, настройки конфиденциальности в нём стоит проверять не менее внимательно, чем в смартфоне или ноутбуке.