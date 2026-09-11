LG відповіла на звинувачення у «прослуховуванні» через телевізори: що насправді відбувається

Навколо смарттелевізорів LG виник новий скандал із приватністю. Приводом стало масштабне розслідування Gamers Nexus, Level1Techs та незалежних фахівців із безпеки, які досліджували роботу телевізорів LG OLED і трафік, що вони передають через мережу.

Автори дослідження заявили, що телевізори можуть сканувати домашню локальну мережу, виявляючи смартфони, годинники та інші пристрої. Ще серйозніші питання викликали результати тестів мікрофона: дослідники стверджують, що в окремих сценаріях їм вдалося отримати аудіозаписи та текстові розшифровки навіть тоді, коли екран телевізора перебував у режимі очікування.

LG заперечує постійне прослуховування

Компанія вже відреагувала на звинувачення і назвала твердження про прихований запис навколишніх розмов неправдивими.

За версією LG, голосові дані обробляються лише у двох випадках: коли користувач утримує кнопку мікрофона на пульті або коли телевізор розпізнає команду на кшталт «Hi LG» за умови, що власник заздалегідь активував функцію дистанційного голосового керування.

У режимі очікування телевізор справді може «слухати» оточення у пошуках кодової фрази, але, за твердженням виробника, така обробка відбувається локально. Якщо команда не розпізнана, аудіо має одразу видалятися і не передаватися на сервери LG. Офіційна документація компанії також підтверджує можливість увімкнення голосом телевізорів із підтримкою Direct Voice Recognition.

Телевізор справді сканує домашню мережу

Іншу частину спостережень LG фактично не заперечує. Телевізори можуть шукати пристрої в локальній мережі, однак виробник пояснює це необхідністю роботи функцій Smart TV та розумного дому. Подібний механізм використовується й іншими мережевими пристроями.

Окремо дослідники звернули увагу на ACR — Automatic Content Recognition. Ця технологія дозволяє визначати, що саме дивиться користувач, зокрема контент із зовнішніх джерел.

LG підтверджує використання ACR, але наголошує, що функція працює на основі окремої згоди користувача. Якщо власник телевізора не погодився з відповідними умовами, дані ACR не повинні використовуватися для персоналізованої реклами.

Остаточної відповіді поки немає

Фактично зараз існують дві суперечливі позиції. Дослідники заявляють, що змогли зафіксувати поведінку телевізорів, яка виходить за межі описаного LG механізму. Компанія своєю чергою категорично заперечує приховане записування побутових розмов.

Незалежного підтвердження всіх технічних висновків Gamers Nexus поки немає. Водночас ситуація вкотре нагадує, що сучасний Smart TV фактично є повноцінним підключеним до інтернету комп’ютером із мікрофоном, рекламними технологіями та доступом до домашньої мережі — а отже, його налаштування приватності варто перевіряти не менш уважно, ніж у смартфоні чи ноутбуці.