Вийшов realme P3 Ultra 5G: екран 120 Гц та АКБ на 6000 мАг

Компанія realme випустила новий смартфон P3 Ultra 5G. Пристрій отримав корпус товщиною всього 7,3 мм, ємний акумулятор, а також подвійну камеру з датчиком Sony та підтримкою оптичної стабілізації.

Як екран встановлено 6,83-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5K (2800×1272 пікселя), частотою оновлення 120 Гц і ШИМ-затемненням в 3840 Гц. За продуктивність смартфона відповідає чіп Dimensity 8350, доповнений 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ постійної пам’яті в максимальній конфігурації.

Тильна камера включає основну з 50-мегапіксельним датчиком Sony IMX896 і надширококутну з сенсором на 8 Мп. Роздільна здатність фронталки становить 16 Мп. Реалізував виробник та кілька ІІ-функцій для роботи зі знімками: AI Ultra Clarity 2.0 та AI Eraser 2.0.

Також серед основних характеристик – підекранний сканер відбитків пальців, порт USB Type-C, стереодинаміки Hi-Res Audio, акумулятор на 6000 мАч з підтримкою 80-ватної турбозарядки та захист від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69.

realme P3 Ultra 5G доступний в червоному і синім кольорах з обробкою з екошкіри, а також в сірому кольорі з малюнком місяця, що світиться в темряві. Оцінили новинку $312 за версію 8/128 ГБ, $323 — за 8/256 ГБ, $345 — за 12/256 ГБ.