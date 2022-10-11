Україна отримала найсучаснішу систему ППО від Німеччини

Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, українська сторона отримала систему середньої дальності 11 жовтня неподалік польсько-українського кордону. Також повідомляється, що ще три системи можуть бути передані вже наступного року.

Spiegel зазначає, що спочатку перша передача IRIS-T була запланована на листопад. При цьому ще наприкінці серпня глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомляла , що системи поставлять в Україну «найближчими тижнями».

Німецьке видання називає IRIS-T найсучаснішою системою ППО у Німеччині. Вона була розроблена німецькою збройовою компанією Diehl Defense. Комплекс складається з трьох машин: пускової установки з вісьмома ракетами, радіолокаційної машини та командирської машини. Ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.