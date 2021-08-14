Експерт розкрив спосіб врятувати залитий напоєм ноутбук

Якщо користувач пролив напій на свій ноутбук, то врятувати пристрій можливо. Необхідні для цього дії GSMinfo розкрив головний фехівець технічного сервісу Stanis Юрій Табко.





За словами експерта, залиття рідиною становить близько 60% причин всіх ремонтів ноутбуків.

«Найголовніше, якщо ви залили ноутбук – відразу знеструмити пристрій, висмикнути шнур з розетки і витягти акумулятор», – зазначив Табко. Спеціаліст уточнив, що спроби перевірити роботу пристрою будуть лише втратою часу.

Після виключення необхідно перевернути ноутбук, злити потрапившу всередину рідину і видалити видимі сліди вологи. Після цього користувачеві потрібно скоріше звернутися в сервісний центр.

«В залежності від типу рідини, яка потрапила всередину, у вас може бути від однієї до декількох годин, перш ніж різні важливі компоненти техніки вийдуть з ладу», – констатував фахівець.

Табко закликав не розбирати і не сушити ноутбук самостійно. Він також порадив намагатися тримати рідини на відстані мінімум 1,5 метра від клавіатури ноутбука і не забувати закривати кришку пристрою.