Михайло Федоров вирішив шукати альтернативу Starlink від Ілона Маска

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що хоча Київ і довіряє підприємцю Ілону Маску із його системою супутникового зв’язку Starlink, в Україні намагаються знайти нових партнерів для надання інтернету.

«Одна з причин, чому я приїхав на Web Summit – це також пошук нових партнерів та продовження розвитку відносин та взаємодії з новими партнерами… Зв’язок – це критично важливо. Ми працюємо над цим 24 години на день», – заявив Федоров.

Раніше міністр цифрової трансформації України заявив , що американського підприємця Ілона Маска можна сміливо назвати союзником України, оскільки надана ним система Starlink відіграє життєво важливу роль у підтримці боєздатності українських військ.