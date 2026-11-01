Xiaomi представила Redmi M100 Pro: екран AMOLED 120 Гц, камера 50 Мп і захист IP68

Смартфон уже з’явився в офіційному китайському інтернет-магазині Xiaomi. Модель стала продовженням лінійки Redmi M100, представленої кілька місяців тому, і належить до середнього цінового сегмента. Цікаво, що за характеристиками новинка дуже нагадує Redmi Note 14 Pro 5G, який раніше вийшов на міжнародному ринку. Судячи з технічного оснащення, виробник вирішив повторно використати перевірену апаратну платформу під іншою назвою.

Що отримав Redmi M100 Pro

Новинка оснащена 6,67-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2712 × 1220 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Заявлена пікова яскравість екрана досягає 3000 ніт, а для захисту використовується скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Під дисплеєм розмістили сканер відбитків пальців, а сам корпус отримав захист від пилу та води за стандартом IP68.

Redmi M100 Pro

За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, виготовлений за 4-нанометровою технологією. Він працює разом із 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 обсягом 256 ГБ. Такого оснащення має вистачати для повсякденних завдань і більшості мобільних ігор, хоча за швидкістю пам’яті смартфон поступається новішим моделям із UFS 4.0 та LPDDR5X.

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На задній панелі встановлена потрійна камера, яка складається з основного 50-мегапіксельного модуля з оптичною стабілізацією, ультраширококутної камери на 8 Мп та макромодуля на 2 Мп. Для відеодзвінків і селфі передбачена фронтальна камера на 20 Мп. Також смартфон отримав стереодинаміки, NFC, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою та вібромотор із лінійним приводом.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5500 мАг, який підтримує швидке дротове заряджання потужністю 45 Вт. При цьому виробник зберіг порівняно компактні габарити: товщина корпусу становить близько 8,2 мм, а вага — приблизно 190 грамів.

Ціна та доступність

У Китаї Redmi M100 Pro пропонують у конфігурації 12/256 ГБ за 2499 юанів, що становить приблизно 17 000 гривень за поточним курсом. Покупцям доступні чотири кольори: чорний, білий, бірюзовий та фіолетовий. Останній варіант отримав декоративне покриття з текстурою, що нагадує шкіру.

Варто зазначити, що характеристики Redmi M100 Pro майже повністю повторюють оснащення однієї з регіональних версій Redmi Note 14 Pro 5G. Зокрема, збігаються процесор, роздільна здатність дисплея, ємність акумулятора та потужність заряджання. Тому йдеться радше про повернення знайомої моделі під новою назвою, ніж про принципово нову розробку.

Поки Redmi M100 Pro представлений лише на китайському ринку. Інформації про міжнародну версію або офіційні продажі в Україні немає, тому потенційним покупцям доведеться розглядати вже доступні моделі серії Redmi Note.