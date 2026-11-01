Xiaomi представила Redmi M100 Pro: AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камера на 50 Мп и защита по стандарту IP68

Смартфон уже появился в официальном китайском интернет-магазине Xiaomi. Модель стала продолжением линейки Redmi M100, представленной несколько месяцев назад, и относится к среднему ценовому сегменту. Интересно, что по характеристикам новинка очень напоминает Redmi Note 14 Pro 5G, который ранее вышел на международном рынке. Судя по техническому оснащению, производитель решил повторно использовать проверенную аппаратную платформу под другим названием.

Что получил Redmi M100 Pro

Новинка оснащена 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявленная пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, а для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Под дисплеем разместили сканер отпечатков пальцев, а сам корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Redmi M100 Pro

За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изготовленный по 4-нанометровой технологии. Он работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объемом 256 ГБ. Такой набор характеристик должен хватить для повседневных задач и большинства мобильных игр, хотя по скорости памяти смартфон уступает более новым моделям с UFS 4.0 и LPDDR5X.

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На задней панели установлена тройная камера, состоящая из основного 50-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией, ультраширокоугольной камеры на 8 Мп и макромодуля на 2 Мп. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Также смартфон оснащен стереодинамиками, NFC, инфракрасным портом для управления бытовой техникой и вибромотором с линейным приводом.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. При этом производитель сохранил относительно компактные габариты: толщина корпуса составляет около 8,2 мм, а вес — примерно 190 граммов.

Цена и доступность

В Китае Redmi M100 Pro предлагается в конфигурации 12/256 ГБ по цене 2499 юаней, что составляет примерно 17 000 гривен по текущему курсу. Покупателям доступны четыре цвета: черный, белый, бирюзовый и фиолетовый. Последний вариант получил декоративное покрытие с текстурой, напоминающей кожу.

Стоит отметить, что характеристики Redmi M100 Pro почти полностью повторяют комплектацию одной из региональных версий Redmi Note 14 Pro 5G. В частности, совпадают процессор, разрешение дисплея, емкость аккумулятора и мощность зарядки. Поэтому речь идет скорее о возвращении знакомой модели под новым названием, чем о принципиально новой разработке.

Пока что Redmi M100 Pro представлен только на китайском рынке. Информации о международной версии или официальных продажах в Украине нет, поэтому потенциальным покупателям придется обратить внимание на уже доступные модели серии Redmi Note.