Нидерландская компания Sanrivatti представила концепт гиперкара One, который кардинально отличается от традиционных спортивных автомобилей. Главной особенностью новинки стала необычная посадка водителя: вместо привычного кресла человек располагается почти горизонтально, наклонившись вперёд, как на гоночном мотоцикле.

Разработчики назвали такую конструкцию Apex Position. Водитель находится в центре автомобиля, опираясь на специальную опорную конструкцию. Руки вытянуты вперёд к рулю, а ноги расположены сзади. По замыслу инженеров, это позволяет лучше чувствовать поведение машины при ускорениях, торможениях и прохождении поворотов.

Необычная посадка улучшает обзор в 3,2 раза

Представители Sanrivatti утверждают, что новая конструкция обеспечивает значительно лучшую обзорность трассы по сравнению с традиционными гиперкарами. В частности, вертикальный угол обзора увеличивается с 15,5 до 28 градусов, а общее улучшение обзорности впереди оценивается в 3,2 раза.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Для проверки технологии компания использует специально модифицированный Porsche Boxster. Кроме того, разработчики проводят испытания с помощью компьютерного симулятора и физического стенда, чтобы оценить эргономику и поведение водителя в условиях нагрузки.

Двигатель V10 мощностью 800 к. с.

Не менее интересными обещают быть технические характеристики Sanrivatti One. Гиперкар планируется оснастить атмосферным десятицилиндровым двигателем Judd объемом 5,5 литра. Его мощность составит примерно 800 л. с., а максимальный крутящий момент — 700 Н·м.

Благодаря использованию легких материалов массу автомобиля планируется ограничить примерно до 1100 кг. Таким образом, соотношение мощности к массе составит около 727 л. с. на тонну, что соответствует уровню самых экстремальных трековых гиперкаров.

К разработке привлечен инженер Пол Арксден, который ранее работал над автомобилями McLaren и Singer.

На данный момент Sanrivatti One остаётся проектом на стадии разработки, а заявленные характеристики ещё предстоит подтвердить испытаниями готового автомобиля. Компания планирует начать поставки примерно в 2030 году. Стоимость необычного гиперкара пока не разглашается.