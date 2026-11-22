Китай сообщил о масштабных открытиях новых месторождений золота, которые в перспективе могут существенно увеличить добычу драгоценного металла в стране. Геологи обнаружили несколько перспективных месторождений, крупнейшие из которых расположены в провинциях Хунань и Шаньдун. По предварительным оценкам, их совокупные ресурсы могут превышать 1700 тонн, хотя значительная часть этих запасов ещё требует подтверждения.

Наибольший интерес вызывает месторождение Вангу в провинции Хунань. В ходе геологической разведки специалисты обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине до двух километров. Первоначально объем залежей оценили примерно в 300 тонн, однако дальнейшее компьютерное моделирование показало, что золотоносные породы могут простираться до глубины трех километров. В таком случае потенциальные ресурсы месторождения превысят 1000 тонн.

В некоторых рудах обнаружили рекордную концентрацию золота

Особенностью нового месторождения стала чрезвычайно высокая концентрация драгоценного металла. Отдельные образцы содержали до 138 граммов золота на тонну породы. Для сравнения: многие промышленные шахты работают с рудами, в которых содержится всего несколько граммов золота на тонну.

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Еще одно крупное месторождение обнаружили на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Запасы Тайшань-Шуйваньчжуан оцениваются в более чем 700 тонн. Кроме того, в провинции Ганьсу геологи обнаружили месторождение Дадунгоу, содержащее более 40 тонн золота.

Для поиска новых месторождений китайские специалисты активно используют трехмерное моделирование, глубокое бурение и алгоритмы искусственного интеллекта. Эти технологии помогают выявлять перспективные участки, которые ранее оставались недоступными для детального изучения.

Повлияет ли открытие на мировые цены на золото

Несмотря на огромные потенциальные запасы, не стоит ожидать быстрого увеличения предложения золота на мировом рынке. Большинство новых месторождений расположено на значительной глубине, поэтому их разработка потребует дорогостоящего оборудования, строительства шахт и сложной инфраструктуры.

По предварительным оценкам, подготовка таких месторождений к промышленной добыче может занять от пяти до десяти лет. К тому же не все обнаруженные ресурсы обязательно окажутся экономически выгодными для добычи.

Если Китай сможет освоить хотя бы часть новых месторождений, это позволит стране укрепить свои позиции среди мировых производителей золота и снизить зависимость от импорта. В то же время реальное влияние этих открытий на международные цены будет зависеть от будущих объемов добычи, которые пока остаются неизвестными.