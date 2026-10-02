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Samsung незаметно выпустила Galaxy M08 и F08: аккумулятор на 6000 мАч, Android 17 и обновления до 2032 года за 180 долларов

Компания Samsung без официальной презентации представила модели Galaxy M08 и F08: экран с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 6000 мАч, Android 17 и обновления безопасности до 2032 года. Цена в Индии, согласно утечке, составляет около 7 860 грн.

Автор:
Томенко Сергій
Samsung

Компания Samsung без какой-либо презентации добавила на свой сайт два бюджетных смартфона — Galaxy M08 и Galaxy F08. По характеристикам они практически идентичны Galaxy A08, отличаются лишь дизайном и названием.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720 × 1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная камера на 50 Мп имеет диафрагму f/1,8 и автофокус, ей помогает 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Аппаратная часть также одинакова: чип MediaTek Helio G99+, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить. Сразу после покупки смартфоны работают на Android 17 с оболочкой One UI 9, а корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64.

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Galaxy M08 и F08

Отдельно стоит обратить внимание на поддержку: Samsung обещает выпускать обновления безопасности до 30 сентября 2032 года. Для устройств этого ценового сегмента такой срок — редкость. M08 будет доступен в серебристом цвете, F08 — в тёмно-синем.

Samsung пока не объявила официальную цену. Согласно свежей утечке, при запуске в Индии каждая модель будет стоить 16 999 рупий, что составляет примерно $176, или около 7 860 грн по официальному курсу НБУ на 1 октября (44,68 грн/$). Выйдут ли смартфоны в Украине, пока неизвестно.

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