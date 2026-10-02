Tinder тестирует групповые свидания: вместо «один на один» в приложении появятся группы из трёх человек

Tinder продолжает искать способы сделать знакомства менее стрессовыми. После «двойных свиданий» сервис тестирует ещё одну функцию: знакомства для групп друзей, которые хотят куда-нибудь пойти вместе.

Идея впервые возникла в прошлом году. Пользователи, которым неудобно находиться в центре внимания, могли устраивать двойные свидания. По данным Tinder, около 90% тех, кто воспользовался этой функцией, моложе 30 лет, а пары, образовавшиеся таким образом, обменивались сообщениями на 35% активнее. Учитывая, что в разговоре участвует больше людей, этот результат не удивляет.

Новая функция, Group Hangouts, была разработана по той же логике. Она работает следующим образом. Пользователь создает группу, выбирает занятие для встречи и приглашает двух друзей. Профиль группы появляется в основной ленте приложения, где его могут найти другие группы. При просмотре можно поставить лайк как группе, так и предложенному ею занятию. Если лайк взаимный, создается общий групповой чат. Дальше всё зависит от самих пользователей: нужно разбить лёд, договориться о планах и отправиться на встречу в реальной жизни.

Пока что эту функцию тестируют в США и на некоторых других рынках. Со временем она должна появиться и в других странах, но даты и список стран Tinder не называет. Появится ли этот формат в Украине, неизвестно.