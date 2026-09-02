Запущен первый телеканал, на котором весь контент создан искусственным интеллектом

Искусственный интеллект получил собственный телеканал. Компания Fairground Entertainment запустила Fairground AI Creator TV — круглосуточный бесплатный канал, программа которого полностью состоит из видеоконтента, созданного с помощью генеративных моделей.

Проект работает в формате FAST — Free Ad-Supported Streaming Television, то есть бесплатного потокового телевидения с рекламой. Fairground называет его первым FAST-каналом, полностью посвящённым так называемому AI Cinema.

На старте Fairground AI Creator TV стал доступен в США и некоторых других странах через крупные платформы подключенного телевидения. В частности, канал появился в экосистеме Roku, а Fairground объявила о запуске на более чем пяти FAST- и CTV-платформах.

В эфире есть даже собственный прайм-тайм

Несмотря на необычный способ производства контента, Fairground старается копировать структуру традиционного телевидения.

Канал вещает 24 часа в сутки, имеет тематические блоки, специальные программы и отдельный прайм-тайм. Зрителям показывают фантастику, драмы, комедии, анимацию, документальные проекты, программы о реальных преступлениях и короткометражные фильмы.

К созданию библиотеки привлекли более 100 авторов и художников, специализирующихся на генеративном видео, а также около 40 студий. Fairground сообщила, что получила тысячи заявок от авторов, после чего отобрала материалы для телевизионной сетки.

Важно, что ИИ не придумывает всю программу телеканала самостоятельно. За сюжетами, подсказками, монтажом и отбором материалов стоят люди, тогда как генеративные инструменты используются непосредственно для создания изображений, анимации, персонажей, голосов и других элементов видео.

Реакция зрителей оказалась неоднозначной

Новый формат уже привлек внимание, но далеко не все отзывы оказались положительными. Часть журналистов и зрителей называет программы Fairground типичным «AI slop» — массово созданным ИИ-контентом со странными движениями персонажей, проблемами с физикой, неестественными диалогами и непоследовательными сюжетами.

Сама компания Fairground смотрит на этот проект иначе. Основатель компании Колин Петри-Норрис считает, что генеративное видео постепенно превращается в отдельную форму кино, а телеканал даёт независимым авторам возможность выйти за пределы TikTok, YouTube и других социальных платформ.

Независимо от качества нынешних программ, Fairground AI Creator TV демонстрирует важное изменение: видео, созданное ИИ, уже переходит от коротких экспериментальных роликов к полноценной круглосуточной телевизионной сетке. И если технология продолжит быстро совершенствоваться, производство телевизионного контента может стать одним из следующих крупных рынков для генеративного ИИ.