Ваш кот вскоре окажется в «Дии»: в Украине тестируют реестр домашних животных

Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект по созданию Единого государственного реестра домашних животных — собак, кошек и хорьков (фреток). В перспективе на его основе планируется ввести цифровой ветеринарный паспорт с интеграцией в приложение «Дія».

В единой базе будут храниться данные о владельце животного, истории вакцинации и других ветеринарных документах. Это позволит в случае утери бумажного ветпаспорта восстановить всю информацию из реестра, а также упростит поиск потерянных животных. Переоформлять действующие ветеринарные паспорта владельцам не придется — информацию из них ветеринары сами перенесут в новый реестр. Если у животного уже есть микрочип, повторно чипировать его также не нужно: врач просто счтет имеющиеся данные и внесет их в систему.

Как будет проходить регистрация

Внести животное в реестр можно будет бесплатно во время посещения государственной или частной ветеринарной клиники, участвующей в проекте. Присутствие владельца обязательно: необходимо предоставить документы и подписать заявление, а ветеринар проведет идентификацию животного. Дистанционная или онлайн-регистрация не предусмотрена, а чипирование остается рекомендуемым, а не обязательным.

На первом этапе пилотного проекта в систему уже внесли более 6 тысяч животных; в ближайшее время начнется следующий этап тестирования с участием государственных ветеринарных клиник — впоследствии к проекту подключатся и частные учреждения.

По завершении тестирования и наполнения реестра Министерство экономики совместно с Минцифрой планируют внедрить отображение цифровых ветеринарных паспортов в приложении «Дия», где владельцы смогут управлять всеми данными о своем питомце в несколько кликов.