AMD выпустила драйвер Adrenalin 26.7.1: ранний доступ к Gears of War: E-Day и поддержка Radeon RX 9050

Компания AMD выпустила очередное обновление графического драйвера — AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Главное нововведение для игроков — ранний доступ к многопользовательскому режиму Gears of War: E-Day.
Обновления игры
Наряду с ранним доступом к открытой бета-версии Gears of War: E-Day драйвер добавляет поддержку технологии масштабирования FSR 4 для этой игры, а также для проекта Out of Control Evolution. FSR 4 повышает частоту кадров за счёт апскейлинга изображения и постепенно расширяет список совместимых игр.
Поддержка Radeon RX 9050
Обновление также добавляет поддержку новой бюджетной видеокарты Radeon RX 9050, которая пополнила линейку Radeon RX 9000. Карта построена на архитектуре RDNA 4 и ориентирована на игры в разрешении 1080p — как киберспортивные дисциплины, так и современные AAA-проекты.
|Характеристика
|Значение
|Архитектура
|AMD RDNA 4
|Вычислительные блоки
|16
|Видеопамять
|8 ГБ GDDR6
|Игровая частота / Boost
|1,92 ГГц / до 2,60 ГГц
|TBP
|92 Вт
|Рекомендуемая цена
|от 279 долларов
Среди поддерживаемых технологий — трассировка лучей нового поколения и кодирование видео в формате AV1 для стриминга. Стоит учесть, что на старте Radeon RX 9050 поступает в продажу только на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Где скачать
Актуальная версия драйвера и полный список изменений опубликованы на странице выпуска AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Более подробные характеристики новой видеокарты доступны на странице Radeon RX 9050.