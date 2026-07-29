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AMD выпустила драйвер Adrenalin 26.7.1: ранний доступ к Gears of War: E-Day и поддержка Radeon RX 9050

AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 26.7.1: он открывает ранний доступ к мультиплееру Gears of War: E-Day, добавляет FSR 4 в новые игры и поддерживает Radeon RX 9050.

Автор:
Ihor Tolubyak
amd

Компания AMD выпустила очередное обновление графического драйвера — AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Главное нововведение для игроков — ранний доступ к многопользовательскому режиму Gears of War: E-Day.

Обновления игры

Наряду с ранним доступом к открытой бета-версии Gears of War: E-Day драйвер добавляет поддержку технологии масштабирования FSR 4 для этой игры, а также для проекта Out of Control Evolution. FSR 4 повышает частоту кадров за счёт апскейлинга изображения и постепенно расширяет список совместимых игр.

Поддержка Radeon RX 9050

Обновление также добавляет поддержку новой бюджетной видеокарты Radeon RX 9050, которая пополнила линейку Radeon RX 9000. Карта построена на архитектуре RDNA 4 и ориентирована на игры в разрешении 1080p — как киберспортивные дисциплины, так и современные AAA-проекты.

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ХарактеристикаЗначение
АрхитектураAMD RDNA 4
Вычислительные блоки16
Видеопамять8 ГБ GDDR6
Игровая частота / Boost1,92 ГГц / до 2,60 ГГц
TBP92 Вт
Рекомендуемая ценаот 279 долларов

Среди поддерживаемых технологий — трассировка лучей нового поколения и кодирование видео в формате AV1 для стриминга. Стоит учесть, что на старте Radeon RX 9050 поступает в продажу только на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Где скачать

Актуальная версия драйвера и полный список изменений опубликованы на странице выпуска AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Более подробные характеристики новой видеокарты доступны на странице Radeon RX 9050.

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