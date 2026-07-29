AMD випустила драйвер Adrenalin 26.7.1: ранній доступ до Gears of War: E-Day і підтримка Radeon RX 9050

Компанія AMD оприлюднила чергове оновлення графічного драйвера — AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Ключове нововведення для гравців — ранній доступ до багатокористувацького режиму Gears of War: E-Day.

Ігрові оновлення

Разом із раннім доступом до відкритої бета-версії Gears of War: E-Day драйвер додає підтримку технології масштабування FSR 4 для цієї гри, а також для проєкту Out of Control Evolution. FSR 4 підвищує частоту кадрів за рахунок апскейлінгу зображення й поступово розширює перелік сумісних ігор.

Підтримка Radeon RX 9050

Оновлення також приносить підтримку нової бюджетної відеокарти Radeon RX 9050, яка доповнила лінійку Radeon RX 9000. Карта побудована на архітектурі RDNA 4 й орієнтована на ігри в роздільній здатності 1080p — як кіберспортивні дисципліни, так і сучасні AAA-проєкти.

Характеристика Значення Архітектура AMD RDNA 4 Обчислювальні блоки 16 Відеопам’ять 8 ГБ GDDR6 Ігрова частота / Boost 1,92 ГГц / до 2,60 ГГц TBP 92 Вт Рекомендована ціна від $279

Серед підтримуваних технологій — трасування променів нового покоління та кодування відео у форматі AV1 для стримінгу. Варто врахувати, що на старті Radeon RX 9050 надходить у продаж лише на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки.

Де завантажити

Актуальну версію драйвера та повний перелік змін опубліковано на сторінці випуску AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Детальніші характеристики нової відеокарти доступні на сторінці Radeon RX 9050.