AMD випустила драйвер Adrenalin 26.7.1: ранній доступ до Gears of War: E-Day і підтримка Radeon RX 9050

Компанія AMD оприлюднила чергове оновлення графічного драйвера — AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Ключове нововведення для гравців — ранній доступ до багатокористувацького режиму Gears of War: E-Day.
Ігрові оновлення
Разом із раннім доступом до відкритої бета-версії Gears of War: E-Day драйвер додає підтримку технології масштабування FSR 4 для цієї гри, а також для проєкту Out of Control Evolution. FSR 4 підвищує частоту кадрів за рахунок апскейлінгу зображення й поступово розширює перелік сумісних ігор.
Підтримка Radeon RX 9050
Оновлення також приносить підтримку нової бюджетної відеокарти Radeon RX 9050, яка доповнила лінійку Radeon RX 9000. Карта побудована на архітектурі RDNA 4 й орієнтована на ігри в роздільній здатності 1080p — як кіберспортивні дисципліни, так і сучасні AAA-проєкти.
|Характеристика
|Значення
|Архітектура
|AMD RDNA 4
|Обчислювальні блоки
|16
|Відеопам’ять
|8 ГБ GDDR6
|Ігрова частота / Boost
|1,92 ГГц / до 2,60 ГГц
|TBP
|92 Вт
|Рекомендована ціна
|від $279
Серед підтримуваних технологій — трасування променів нового покоління та кодування відео у форматі AV1 для стримінгу. Варто врахувати, що на старті Radeon RX 9050 надходить у продаж лише на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки.
Де завантажити
Актуальну версію драйвера та повний перелік змін опубліковано на сторінці випуску AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Детальніші характеристики нової відеокарти доступні на сторінці Radeon RX 9050.