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AMD випустила драйвер Adrenalin 26.7.1: ранній доступ до Gears of War: E-Day і підтримка Radeon RX 9050

AMD випустила драйвер Adrenalin Edition 26.7.1: він відкриває ранній доступ до мультиплеєра Gears of War: E-Day, додає FSR 4 у нові ігри та підтримує Radeon RX 9050.

Автор:
Ihor Tolubyak
amd

Компанія AMD оприлюднила чергове оновлення графічного драйвера — AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Ключове нововведення для гравців — ранній доступ до багатокористувацького режиму Gears of War: E-Day.

Ігрові оновлення

Разом із раннім доступом до відкритої бета-версії Gears of War: E-Day драйвер додає підтримку технології масштабування FSR 4 для цієї гри, а також для проєкту Out of Control Evolution. FSR 4 підвищує частоту кадрів за рахунок апскейлінгу зображення й поступово розширює перелік сумісних ігор.

Підтримка Radeon RX 9050

Оновлення також приносить підтримку нової бюджетної відеокарти Radeon RX 9050, яка доповнила лінійку Radeon RX 9000. Карта побудована на архітектурі RDNA 4 й орієнтована на ігри в роздільній здатності 1080p — як кіберспортивні дисципліни, так і сучасні AAA-проєкти.

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ХарактеристикаЗначення
АрхітектураAMD RDNA 4
Обчислювальні блоки16
Відеопам’ять8 ГБ GDDR6
Ігрова частота / Boost1,92 ГГц / до 2,60 ГГц
TBP92 Вт
Рекомендована цінавід $279

Серед підтримуваних технологій — трасування променів нового покоління та кодування відео у форматі AV1 для стримінгу. Варто врахувати, що на старті Radeon RX 9050 надходить у продаж лише на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону та Латинської Америки.

Де завантажити

Актуальну версію драйвера та повний перелік змін опубліковано на сторінці випуску AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Детальніші характеристики нової відеокарти доступні на сторінці Radeon RX 9050.

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