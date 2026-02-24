Apple та IMAX покажуть гонки Формули-1 у кінотеатрах: трансляції стартують з Гран-прі Маямі

Компанії Apple та IMAX уклали унікальну партнерську угоду. У сезоні 2026 року вони спільно організують прямі трансляції п’яти етапів чемпіонату світу з автоперегонів у класі «Формула-1». Покази відбудуться в обраних кінотеатрах США з використанням технології великоформатного кінопоказу IMAX, що забезпечує максимальне занурення у процес гонки.

До розкладу кінотеатральних показів увійшли найвидовищніші етапи календаря. Трансляції розпочнуться з довгоочікуваного Гран-прі Маямі (3 травня), за яким завжди особливо цікаво спостерігати через непередбачуваність результатів та запеклу боротьбу лідерів за перемогу. Далі естафету переймуть класичні гонки в Монако (7 червня), Великій Британії (5 липня), Італії (6 вересня) та ще один американський етап (25 жовтня).

Цей крок став логічним продовженням масштабної експансії технологічного гіганта у світ автоспорту. Ще минулої осені Apple придбала ексклюзивні права на трансляцію «Формули-1» у США строком на п’ять років. Готуючись до нового сезону, компанія вже запустила на платформі Apple TV окремий канал, повністю присвячений королівським автоперегонам.

Інтерес Apple підігрівається і шаленим успіхом їхнього нещодавнього художнього фільму про «Формулу-1», який зібрав понад 630 мільйонів доларів у світовому прокаті. Наразі невідомо, чи стане показ гонок в IMAX щорічною традицією, проте вже цього сезону фанати зможуть оцінити масштаб перегонів на гігантських екранах.