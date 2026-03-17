Softnews

Змінити мобільного оператора тепер можна буде через «Дію»

Процес міграції між операторами стане не лише повністю цифровим, а й більш гнучким для користувача.

Автор:
GSMinfo
Дія

Кабінет Міністрів України розробив новий проєкт постанови, який значно спростить життя абонентам мобільного зв’язку та розширить функціонал державного сервісу. Згідно з документом, українці зможуть подавати заяву на перенесення свого мобільного номера до іншого оператора (послуга MNP) безпосередньо через застосунок «Дія», без необхідності фізично відвідувати офіс компанії.

Зміст статті

Гнучкість у перенесенні номера

Процес міграції між операторами стане не лише повністю цифровим, а й більш гнучким для користувача. Якщо абонент раптом передумає змінювати мережу, він матиме законне право відкликати свою заяву прямо в застосунку. Зробити це дозволять аж до останніх 4 робочих годин перед запланованим технічним перенесенням номера.

Нові фінансові можливості в смартфоні

Окрім телеком-послуг, розширюється і фінансовий функціонал державного порталу. Згідно з проєктом КМУ, користувачі отримають змогу зручно та швидко взаємодіяти з податковою:

  • Переглядати наявність власних податкових боргів.
  • Контролювати стан зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
  • Перевіряти загальний стан розрахунків із державним бюджетом.
  • Одразу погашати податкові борги та заборгованість з ЄСВ у кілька кліків.

Цифровізація для іноземців

Нововведення також суттєво полегшать легалізацію та ведення бізнесу для іноземних громадян. Уряд планує дозволити їм проходити віддалену ідентифікацію для отримання статусу е-резидента. Завдяки цьому вони зможуть дистанційно оформлювати цифровий підпис «Дія.Підпис» без обов’язкової особистої присутності в установах.

Також у “Дія” тепер можна подати заявку про втрату роботи в наслідок війни.

ТЕГИ:
Поділитися цією статтею
Попередня стаття OPPO Find N6 OPPO Find N6: складаний монстр без складки на екрані
Наступна стаття Destination X! Подорож наосліп Україною: SWEET.TV шукає учасників для шоу Destination X!

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити