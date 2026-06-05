Samsung Health отримає ШІ-функції для нових Galaxy Watch

Samsung готує велике оновлення застосунку Health, яке почнуть розгортати 8 червня. Компанія робить ставку на генеративний ШІ: він має перетворювати складні біометричні показники на простіші й більш практичні поради для користувача.

Однією з головних новинок стане функція Vitals. Вона аналізуватиме нічні показники організму: пульс, варіабельність серцевого ритму, частоту дихання, температуру шкіри та рівень кисню в крові. Якщо система помітить суттєві відхилення від звичного стану спокою, вона попередить користувача, що організму може знадобитися більше відпочинку або що є ознаки можливого нездужання.

Ще одна функція, Heart Health Score, стане розвитком Vascular Load. Вона об’єднає дані про сон, стрес, активність і склад тіла, щоб сформувати щоденну оцінку здоров’я серця. Samsung також обіцяє давати персональні рекомендації: наприклад, більше ходити або скоригувати харчування.

Для тренувань з’явиться Daily Cardio Load. Цей інструмент оцінюватиме навантаження на серцево-судинну систему й підказуватиме оптимальні цілі для занять та час відновлення. А Fitness Index аналізуватиме кроки, пульс і VO2 max, порівнюватиме результат із показниками людей схожого профілю та допомагатиме визначити, над чим варто попрацювати: витривалістю, силою чи загальною формою.

Samsung Health також отримає оновлений інтерфейс із п’ятьма основними розділами: сон, активність, харчування, усвідомленість і життєві показники. На головному екрані користувачі бачитимуть щоденні поради та AI-powered Energy Score.

Функції працюватимуть у межах екосистеми Galaxy, однак повністю розкрити їх Samsung планує з виходом нового покоління Galaxy Watch. Очікується, що компанія представить майбутні Galaxy Watch на літній презентації Unpacked.