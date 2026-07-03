Tesla офіційно вивела на ринок подовжений Model YL: шестимісний SUV для велої родини

Tesla офіційно почала продаж подовженої версії Model YL у США. Це більший варіант найпопулярнішого електричного кросовера компанії, який отримав три ряди сидінь і шестимісну конфігурацію салону.

Новинка має стати практичнішою альтернативою звичайному Model Y для великих родин. На старті продажів автомобіль доступний у спеціальній версії Launch Series, яка коштує від 61 990 доларів.

Що змінилося в Model YL

Головна відмінність Tesla Model YL — подовжена база. Колісну базу збільшили на 150 мм, до 3040 мм. Загальна довжина автомобіля становить 4968 мм. Також Tesla підняла лінію даху на 43 мм, щоб зробити третій ряд сидінь зручнішим.

Салон виконаний за схемою 2+2+2. Це означає, що в другому ряду встановлені два окремі «капітанські» крісла, а третій ряд розрахований не лише на дітей, а й на дорослих пасажирів у коротших поїздках.

Tesla Model YL

Після складання другого й третього ряду об’єм багажника сягає 2520 л. Це на 425 л більше, ніж у стандартної версії Model Y.

Запас ходу і заряджання

Tesla Model YL отримала найбільший акумулятор у лінійці Model Y — 88 кВт·год. Заявлений запас ходу становить близько 523 км. Це майже на рівні коротшої версії у схожій конфігурації, попри більші розміри й масу автомобіля.

Tesla Model YL

Підтримується швидке заряджання потужністю до 250 кВт. За даними виробника, 15 хвилин на швидкій зарядці можуть додати приблизно 264 км запасу ходу.

Також у Model Y L з’явилася функція V2L. Вона дозволяє використовувати автомобіль як джерело живлення для зовнішніх пристроїв через спеціальний адаптер.

Що входить у Launch Series

На старті продажів Model Y L доступний лише у виконанні Launch Series. До нього входить розширене оснащення, зокрема річний доступ до Full Self-Driving, рік безкоштовного заряджання в мережі Supercharger і річна підписка Premium Connectivity.

У салоні передбачені дві активні охолоджувані бездротові зарядки для смартфонів, передні сидіння з підігрівом, вентиляцією та електрорегулюванням підтримки стегон. У другому ряду встановлені окремі підігрівні й вентильовані крісла з електричними підлокітниками.

Третій ряд також отримав підігрів сидінь, електроскладання спинок, додаткові дефлектори в задніх стійках, LED-підсвічування та підсклянники.

Для кузова доступні шість кольорів: Stealth Gray, Diamond Black, Pearl White, Marine Blue, Ultra Red і новий Cosmic Silver. Салон можна замовити в чорному або сірому виконанні.

Коли чекати в Європі

Поки що Tesla Model YL офіційно доступна в США. Про запуск моделі в Європі компанія ще не повідомляла. Водночас поява такого SUV на європейському ринку виглядала б логічною, адже подовжена версія може зацікавити покупців, яким стандартний Model Y замалий, а більший Model X — надто дорогий.

Для України модель також була б цікавою, особливо з огляду на популярність електромобілів Tesla на вторинному ринку. Але поки що говорити про терміни появи Model Y L в українських продажах зарано.