Дайджест чуток: подвійна 200-мегапіксельна камера Xiaomi 18 Pro Max, новий геймпад ROG Raikiri Pro 2 та доля iPhone Ultra

Xiaomi 18 Pro Max: дві камери по 200 Мп та рекордна батарея

Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував нові подробиці про інженерний прототип майбутнього флагмана Xiaomi 18 Pro Max. За його даними, смартфон отримає плаский 6,9-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 2K із тонкими симетричними рамками по периметру та значно заокругленими кутами — без вигинів дисплея з чотирьох сторін.

Головна ставка зроблена на камери: основний модуль на 200 Мп з технологією LOFIC 3.0, яка суттєво покращує динамічний діапазон у складних умовах освітлення, доповнить такий самий 200-мегапіксельний телеоб’єктив із 3-кратним оптичним зумом та можливістю макрозйомки з відстані 15 см. Це помітний відхід від сенсорів Sony, які Xiaomi використовувала раніше — тепер ставку зроблено на матрицю SmartSens.

Апарат отримає 2-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro та акумулятор ємністю понад 8000 мА·год (за деякими даними — до 8500 мА·год) із підтримкою 100-ватної проводової та 50-ватної бездротової зарядки. Презентація серії Xiaomi 18 очікується у вересні 2026 року, спершу в Китаї.

ROG Raikiri Pro 2: преміальний геймпад від ASUS для ПК та Xbox

Компанія ASUS підтвердила вихід нового покоління геймпада ROG Raikiri Pro 2 — контролера з потрійним режимом підключення (проводовим USB-C, бездротовим 2,4 ГГц та Bluetooth), вбудованим OLED-дисплеєм і чотирма програмованими кнопками на тильній стороні. Пристрій сумісний з Windows-ПК, консолями Xbox Series X/S та портативною ROG Xbox Ally. Роздрібна ціна контролера становить 189,99 долара — на 20 доларів дорожче за оригінальний ROG Raikiri Pro на старті продажів.

Затримку iPhone Ultra спростували

Окремо інсайдер Fixed Focus Digital заявив, що чутки про перенесення релізу складного iPhone Ultra на наступний рік є неправдивими.

За його словами, презентація гаджета разом із лінійкою iPhone 18 Pro, як і планувалося, відбудеться у вересні 2026 року, а можлива затримка старту продажів не перевищить одного місяця.