Ряд країн захотіли купити українські ракети “Нептун”, після того, як вони потопили “Москву”

За словами представників провідного українського оборонного концерну “Укроборонпром”, оборонна промисловість України спостерігає сплеск попиту з боку іноземних замовників, зацікавлених у придбанні зброї, випробуваної у боротьбі з російськими окупантами.





Наш переносний протитанковий ракетний комплекс “Скіф” вже експортовано до 10 країн світу, а легкий переносний ракетний комплекс “Корсар” – у шість країн”, – заявив Антон Пашинський, головний спеціаліст з розвитку бізнесу у державному київському конструкторському бюро “Промінь”, дочірньому підприємстві “Укроборонпрому”, на виставці оборонної промисловості MSPO.

“Зараз зусилля нашої компанії зосереджені на постачанні нашої зброї українським військовим, але ми також ведемо переговори з клієнтами з різних країн світу, які дуже зацікавлені у можливостях наших ракет і хотіли б придбати їх, коли вони з’являться”, – сказав він.

Пашинський заявив, що “одна близькосхідна країна хоче купити нашу реактивну систему залпового вогню “Вілха” з керованими ракетами, і є потенційна далекосхідна країна, яка зацікавлена ​​у покупці протикорабельних крилатих ракет “Нептун”, розроблених нашим бюро”.

Всі ці вироби пройшли бойову перевірку та широко використовуються нашими військовими для боротьби з російськими загарбниками, саме ракета “Нептун” потопила російський крейсер “Москва” на початку цього року”, – сказав представник компанії.