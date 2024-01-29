Представлено OnePlus Nord N30 SE 5G

Компанія по-тихому представила новий середньобюджетний смартфон із вражаючими специфікаціями.

Слідом за недавніми анонсами OnePlus 12, OnePlus 12R і OnePlus Buds 3 TWS компанія Піта Лау випустила солідний середньобюджетний смартфон Nord N30 SE 5G.

Новинка отримала 6,72-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 60 Гц. На задній панелі розташований прямокутний блок із двома камерами: основною на 50 Мп і датчиком глибини на 2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 8 Мп.

OnePlus Nord N30 SE SE 5G оснащений чипсетом MediaTek Dimensity 6020 з 4 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Також смартфон отримав акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 33 Вт. З коробки новинка працює під управлінням операційної системи OxygenOS 13.1 на базі Android 13.

Терміни початку продажів і ціни OnePlus Nord N30 SE 5G поки не розкриваються.